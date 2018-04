Barcelona vs. Valencia EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE en DirecTv por la Liga Santander

Barcelona quiere voltear la página tras su fracaso en la Champions League, donde el último martes cayó 3-0 y quedó fuera del torneo de clubes de Europa. Ahora, los culés quieren volver a la senda del triunfo y seguir su camino hacia el campeonato de la Liga Santander.



El Barcelona vs. Valencia se jugará en el Camp Nou desde las 9:15am (Hora peruana) por la fecha 32 de la Liga Santander y se transmitirá EN DIRECTO por Directv (Perú), Movistar+ y BeIN Sports en España y el resto de Europa.

El Barcelona tratará de olvidar la vergonzosa remontada que la Roma logró el último martes en la última fecha clasificatoria de la Champions League. Para ello, su DT ha indicado que por más dolorosa que ha representado esta derrota, "tenemos que volver a enchufarnos" para ganar lo les queda en esta temporada: La Liga Santander.



Aseguró que mirar atrás ya no sirve de nada y que la eliminación de la Champions League "fue una decepción". "Estamos un poco tocados, pero al mismo tiempo con ganas de que el balón vuelva a rodar otra vez"

En cuanto a los cambios en el once para el Barcelona vs Valencia, el centrocampista Philippe Coutinho, ausente en Roma al no poder jugar con el Barça la 'Champions', y el delantero Ousmane Dembélé, suplente en el Olímpico, parecen seguros en el once titular, donde el técnico del conjunto azulgrana probablemente recupere el 4-3-3.



En tanto, el Valencia llega a este partido con una racha favorable de ocho victorias y un empate en los últimos nueve partidos jugados en la Liga Santander. Aprovechará el bajón anímico del Barcelona para obtener un triunfo y seguir sumando puntos.



De ganar al Barcelona, el Valencia podría escalar a la segunda ubicación de la tabla de posiciones y de quedar así, podría afrontar Champions League la siguiente temporada.



La victoria ante el Espanyol fue la quinta consecutiva del Valencia, que de hecho no pierde desde que el Barcelona le ganara en casa en Mestalla (0-2) en la Copa del Rey el 8 de febrero. Antes, el equipo había perdido en la ida de la eliminatoria en el Camp Nou por 1-0.

Barcelona 0-3 Roma: resumen y goles

Barcelona vs. Valencia: Alineaciones probables



Barcelona : Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba, Sergi Roberto, Coutinho, Iniesta, Messi, Dembélé y Luis Suárez.



Valencia: Neto, Vezo, Gabriel, Garay, Gayà, Soler, Kondogbia, Pareja, Guedes, Rodrigo y Zaza.