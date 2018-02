Barcelona vs Valencia : EN DIRECTO ONLINE TV Los azulgranas enfrentan al cuadro blanquinegro este jueves en el estadio de Mestalla por el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Barcelona busca ante Valencia sostener la ventaja para pasar a la final. (3:30 p.m. hora peruana) (TV: DirecTv canal 610) (21:30 horas españolas) (TV: Telecinco y Gol TV para España)



Los azulgranas tienen la tarea complicada de cara al Barcelona vs Valencia. Deberán sostener la mínima ventaja de un gol en Mestalla, ante un rival que ha demostrado jugarle de igual a igual.



El reto para los locales en el Barcelona vs Valencia será ganar por un gol para igualar la serie o por una diferencia de dos tantos, si desea pasar de marera directa a la final de la Copa del Rey tras una década de ausencias.



En cambio el equipo del técnico Ernesto Valverde solo necesita marcar un gol, empatar o perder por la mínima diferencia para mantenerse en carrera. El Barcelona vs Valencia es el escollo que lo separa de su quinta final y del tricampeonato de la Copa del Rey.

Barcelona 1-1 Espanyol: Goles y resumen

Para el Barcelona vs Valencia ambos equipos llevan en momentos exactamente opuestos. Esto podría inclinar la balanza a favor del cuadro culé. Los azulgranas ganaron cuatro de sus últimos cinco partidos. En cambio, los locales ganaron solo un partido y el resto fueron derrotas, en la misma cantidad de enfrentamientos.



Valencia tiene fe y esperanza pero también dificultades. La baja en defensa de Jeison Murillo y el atacante Andreas Pereira. Por los azulgranas, Gerard Piqué se recuperó pero todavía sigue lesionado Dembélé.



Pero además, la ventaja del Barcelona está en el resto físico de sus figuras. Lionel Messi, Jordi Alba y Sergi Roberto descansados. A ellos se suman los habituales titulares Luis Suárez, Paulinho y Coutinho, que todavía no explota en su plenitud.

Alineaciones posibles Barcelona vs Valencia:



Barcelona: Cillessen, Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba, Sergio Busquets, Rakitic, Paulinho, Iniesta, Coutinho, Luis Suárez y Messi



Valencia: Jaume Doménech, Montoya, Garay, Gabriel, Gayà, Kondogbia, Parejo, Carlos Soler, Lato, Rodrigo y Vietto.

