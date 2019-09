Barcelona vs Villarreal: HOY, hora y canal para VER TV en Camp Nou por fecha 6 de LaLiga

Barcelona vs Villarreal TRANSMISIÓN DE TV. 'Culés' reciben hoy al 'Submarino Amarillo' en el Estadio Camp Nou por la fecha 6 de LaLiga. El partido arrrancará a las 2:00 p.m. de Perú y Colombia (4:00 de Argentina / 9:00 p.m. de España) por ESPN 2 para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Barcelona vs Villarreal vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Luego de recibir el premio The Best al mejor jugador de la temporada 2019, Lionel Messi se prepara para arrancar como titular con Barcelona, algo que no había sucedido en esta temporada por una lesión.



Lionel Messi recién pudo volver con Barcelona en la Champions League, cuando ingresó en la segunda parte del choque con Borussia Dortmund en condición de visita. De la misma forma, hizo su ingreso con Granada.



Ahora Lionel Messi podrá encontrarse con su gente en el Estadio Camp Nou, donde se medirá con Villarreal, que tiene un punto más que los azulgranas en la tabla de posiciones de LaLiga de España.



Barcelona no viene de la mejor forma. En la anterior jornada de LaLiga cayó 2-0 con Granada en uno de los partidos más bajos con Ernesto Valverde en el banquillo. Villarreal, por su parte, suma dos triunfos al hilo.