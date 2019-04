Barcelona vs Villarreal EN VIVO con Lionel Messi se enfrentan por La Liga de España 

Barcelona vs. Villarreal EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO Los azulgranas, con Lionel Messi en duda, visitan la Comunidad Valenciana por la fecha 30 de LaLiga Santander. El duelo que empieza a las 2:30 p.m., en el estadio de la Cerámica, también lo puedes seguir por la señal de ESPN 2 para Latinoamérica



También será trasmitidos por Fox Premium para Brasil. En México lo puedes ver por TDN. En Alemania, Italia y Japón por DAZN. En Francia, Canadá y Estados Unidos vía beIN Sports. En España por Movistar+. Mientras que en el Reino Unido por Eleven Sports 1 UK. Streaming internacional HD, Facebook Live y Bet365.



¿Vas a seguir el Barcelona vs Villarreal vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Barcelona vs. Villarreal - Horarios internacionales.



13:30 horas en México

14:30 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

15:30 horas en Venezuela, Bolivia

16:30 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

20:30 horas en España, Italia, Francia, Alemania

22:30 horas en Catar y Arabia Saudita

03:30 horas del miércoles en China

04:30 horas del miércoles en Japón y Corea del Sur



Los catalanes llegan a este Barcelona vs Villarreal en calidad de líderes, mientras que el 'Submarino' busca escaparse de la zona de descenso y espera repetir este martes la gesta de hace once años y vencer a los azulgranas.



Pese a que el Barcelona vs Villarreal resulta fácil en el papel para Ernesto Valverde, el DT ha decidido contar con Lionel Messi y toda su plantilla titular en el Madrigal.



El 'Submarino Amarillo' bajo las órdenes de Javi Calleja, viene de una crisis de resultados, marcha en la casilla 17 con 29 unidades, a una sola posición de la zona de descenso donde tiene cerca a a Celta en el lugar 18, un punto abajo.



Barcelona vs Espanyo: lSegundo Gol de Lionel Messi de tiro libre (Fuente: ESPN)

Barcelona vs. Villarreal - Posibles alineaciones.



Villarreal: Asenjo; Mario, Álvaro, Bonera o Funes Mori, V. Ruiz, Pedraza; Iborra, Morlanes, Cazorla; Ekambi y Bacca o Chukwueze.



Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Semedo; Rakitic, Vidal, Arthur, Malcom, Coutinho y Boateng.