Barcelona vs. Vissel Kobe EN VIVO Con Griezmann e Iniesta, juegan amistoso por la Copa Rakuten

Barcelona vs. Vissel Kobe EN VIVO ONLINE TV Azulgranas se enfrentan al cuadro japonés en el estadio NOEVIR Stadium en partido amistoso internacional por la Copa Rakuten.



El partido Barcelona vs Vissel Kobe es parte de la pretemporada de ambos equipos, y se disputará este sábado 27 de julio, desde las 4:00 a.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de DirecTV Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.



Barcelona tendrá su segunda prueba en la gira en tierras japonesas, donde busca prepararse de la mejor forma con miras a la temporada 2019-20. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo.

Barcelona vs. Vissel Kobe: horarios del partido



México - 4:00 a.m.

Ecuador - 4:00 a.m.

Perú - 4:00 a.m.

Colombia - 4:00 a.m.

Venezuela: 5:00 a.m.

Bolivia - 5:00 a.m.

Chile - 5:00 a.m.

Paraguay - 5:00 a.m.

Argentina - 6:00 a.m.

Uruguay - 6:00 a.m.

España - 11:00 a.m.

Barcelona vs Chelsea: El grosero error de Busquets que le costó la derrota al equipo culé | VIDEO

Una dura derrota, a manos de Chelsea, fue el saldo de la reciente presentación de Barcelona. Aun con sus flamantes fichajes Antoine Griezmann y Frenkie de Jong, el elenco azulgrana fue derrotado por 2-1, el reciente martes, por lo que querrá limpiar su imagen para despedirse con una victoria de continente asiático.

"De Griezmann y De Jong esperamos que sigan adaptándose. Hay cosas que estuvieron bien y otras que tienen que mejorar. Mañana es una oportunidad más", afirmó en conferencia de prensa, el entrenador de Barcelona, Ernesto Valverde. Recordemos que el cuadro catalán recién cumple su primer semana de trabajos.

Para este compromiso, Barcelona no podrá contar con Gerard Piqué por molestias en el muslo izquierdo. Asimismo, como ya es de conocimiento público, Lionel Messi, y los jugadores que estuvieron en la Copa América, no son parte de la delegación.

Será un encuentro especial para el Barcelona. Y es que al frente estará el Vissel Kobe, que cuenta en la plantilla con el histórico Andrés Iniesta, quien dejó el club catalán a mediados del 2018 para fichar por el cuadro japonés. También están David Villa y Sergi Samper, con pasado como 'Culés'.

"Será especial enfrentarme a mis ex compañeros. Intentaremos competir bien para que nos sirva para prepararnos, y espero que sea un día especial para toda la afición", indicó Andrés Iniesta, sobre el encuentro.

Barcelona vs. Vissel Kobe: probables alineaciones

Vissel Kobe : Daiya Maekawa; Daigo Nishi, Leo Osaki, Daiki Miya, Ryo Hatsuse; Hotaru Yamaguchi, Takuya Yasui; David Villa, Andrés Iniesta, Kyogo Furuhashi y Wellington.



Barcelona: Marc-André ter Stegen; Nelson Semedo, Jean-Clair Todibo, Clement Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Ivan Rakitic; Malcom, Antoine Griezmann y Ousmane Dembele.

