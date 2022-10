La derrota (0-1) de Barcelona ante Inter por la UEFA Champions League dejó una polémica en los minutos finales del encuentro. Luego de un centro al área del cuadro italiano (89′), Dumfries tocó el balón con la mano y la escuadra dirigida por Xavi Hernández reclamó penal.

No obstante, tras la revisión del VAR, el árbitro Slavko Vinčić decidió que el partido continuara lo que generó las protestas de los jugadores del club español. Después, en conferencia de prensa, el entrenador del cuadro azulgrana expresó su furia contra el árbitro.

“Tendría que hablar el árbitro. No debo hablar por una situación que yo no he tomado. Debería dar explicaciones de por qué no lo ha pitado. A mí no me las ha dado. Por eso creo que es injusto. Tengo clarísimo que deberían hablar y dieran explicaciones de lo que ha decidido. Sus decisiones son decisivas, tanto en el gol anulado como en el penalti no pitado”, señaló en conferencia de prensa.

De la misma manera, se refirió acerca del tanto anulado de Pedri. “Estoy indignado. No entendemos nada. Si hay mano de Ansu y marca otro es gol, y lo anulan. Y lo otro no se entiende. Es una injusticia, los árbitros deberían hablar y explicarse porque no entendemos nada”, mencionó.

Por otra parte, expresó su análisis del Inter vs. Barcelona. “Hemos tenido ocasiones, pero no las hemos materializado. Sabíamos de su peligro con tiros desde fuera del área. Nos quedan tres finales y estamos en una situación incómoda. Debemos competir mejor”, añadió.

¿Cómo marcha Barcelona en el grupo C?

El cuadro azulgrana se ubica en la tercera casilla del grupo C con 3 unidades, mientras que el líder es Bayern Múnich (9). Por su parte, Inter es segundo (6), mientras que Viktoria Plzeň queda en el último lugar sin puntos.