Operación inminente. Barcelona despidió a Ronald Koeman este miércoles por malos resultados y cambiará de técnico en las próximas horas. El reemplazante del neerlandés sería un viejo conocido, según la prensa española. Nada menos que Xavi Hernández, exmediocampista e ídolo del club azulgrana.

El favorito para ocupar el banquillo que Koeman deja vacante sería el actual entrenador del Al Sadd catarí, quien habría manifestado a su círculo más cercano que es momento para asumir la responsabilidad.

Sin embargo, la contratación del que fuera capitán del Barça aún no está cerrada, por lo que el entrenador del filial, Sergi Barjuan, podría dirigir al equipo de forma interina en la visita del Deportivo Alavés de este sábado, y en un nuevo duelo de Champions en Kiev el próximo martes.

Desde España aseguran que lo único que falta es que se cierre el acuerdo entre Al Sadd y Barcelona. Algo que no estaría lejos, aunque Xavi tiene contrato con los cataríes asta el 2023.

La estocada final para Koeman fue la caída de este miércoles ante Rayo Vallecano por la fecha 11 de LaLiga. Una derrota que costó el puesto a neerlandés, que estaba ya en la cuerda floja por el mal inicio de temporada del Barcelona.

“No fue la actitud, no es el juego, porque no tuvimos un equipo enfrente que haya creado tantas oportunidades, entonces es cuestión de no marcar”, dijo el saliente entrador del Barza tras el partido, antes del anuncio de su destitución.