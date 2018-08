Barcelona: Yerry Mina fue cedido a Everton de Inglaterra por esta millonaria cifra [VIDEO Y FOTOS]

Barcelona aprovechó el cierre del libro de pases en la Premier League para transferir al zaguero colombiano, Yerry Mina , al Everton de Inglaterra, luego que no haya colmado las expectativas de los hinchas y del entrenador catalán durante la última temporada.



Yerry Mina fue uno de los valores que más destacó en la selección de Colombia en Rusia 2018, pero esta mejoría del cafetero no ha sido suficiente para Ernesto Valverde, entrenador de Barcelona, que decidió no contar con él y ponerlo en la lista de jugadores 'transferibles' y el Everton FC aprovechó para pagar 30 millones de euros al cuadro catalán para llevarlo a la Premier League.



Pese a esta transferencia, Barcelona reserva el derecho de 'recompra' de Yerry MIna, quien no logró encontrar su mejor performance en Europa, pero que sin embargo mejoró mucho en la Copa del Mundo. Los ingleses también aseguraron en este último día el préstamo del cuestionado jugador portugués, André Gomes,



De otro lado, otro colombiano que se suma a la Premier League es Carlos Sánchez, de 32 años, quien es el nuevo refuerzo de West Ham y llega procedente de la Fiorentina de Italia. "Estoy muy feliz de estar aquí. Estoy muy emocionado y ansioso por lograr muchas cosas", contó Sánchez, quien se convierte en el noveno fichaje del West Ham en el verano.