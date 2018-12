Barristas de Alianza Lima realizaron pintas en el Estadio Monumental en la previa al empate con Melgar | FOTOS

De nunca acabar. Malos barristas de Alianza Lima durante su largo camino a Matute, para ver el encuentro entre los íntimos y FC Melgar, realizaron pintas en el Estadio Monumental 'U' aprovechando la poca vigilancia en el recinto deportivo de Universitario de Deportes.



Aunque solo se trató de algunas pintas, que generaron la indignación de los más apasionados hinchas de Universitario, lo cierto es que estos seguidores de Alianza Lima no tenían ningún derecho a realizar sus pintas.



Las imágenes de lo ocurrido fueron compartidos por la cuente de Twitter 'El Desmarque'.



Los daños no fueron de consideración y seguramente serán los mensajes serán borrados en las próximas horas. El hecho no solo recibió criticas de hinchas de Universitario sino también de los propios aliancistas en las redes sociales.



Los nombres de las barras que hicieron las pintas fueron escritos en la zona de protección del Monumental 'U', sin embargo no vale la pena descontarlas.

Universitario de Deportes ya cerró un irregular año, en el que no logró ninguna clasificación a un torneo internacional, mientras que Alianza Lima espera el encuentro de vuelta ante Melgar en Arequipa, por la semifinal del Descentralizado.



Pese a que cremas e íntimos no disputan un título hace varios años, la absurda guerra entre barras continúan.