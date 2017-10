BATE vs Colonia EN VIVO ONLINE. El cuadro alemán del peruano Claudio Pizarro visita este jueves a BATE de Bielorrusia en el Borisov Arena por la tercera jornada de la Europa League. El partido arrancará a las 12:00 p.m.



Colonia de Claudio Pizarro no llega de la mejor forma a este cotejo frente a BATE por la Europa League. En la anterior jornada cayeron 1-0 ante Crvena Zvezda de Serbia en condición de local.



Y como si fuera poco, su presente en la Bundesliga está peor. Colonia está último en la tabla de posiciones con apenas 1 punto en 8 partidos disputados. ¿Podrán levantar su rendimiento ante BATE? No te pierdas las incidencias.



BATE, por su parte, fue goleado 4-2 por Arsenal en la anterior jornada de la Europa League, por lo que querrán levantar cabeza ante el conjunto de Claudio Pizarro.



En el torneo doméstico, BATE superó 3-1 a Vitebsk por la fecha 25 de la Premier League de Bielorrusia- Están terceros en la tabla con 54 puntos, a 2 del líder Shakhtyor.