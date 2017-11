Batistuta y su molestia con Lionel Messi porque lo superó como máximo goleador de Argentina [VIDEO]

Gabriel Batistuta era el máximo goleador de la selección argentina, hasta que apareció Lionel Messi para destronarlo. La 'Pulga' lo relevó del primer lugar y esto piensa el popular 'Bati'. No te pierdas el video.



Gabriel Batistuta fue el invitado especial del programa argentino "Podemos Hablar", donde le preguntaron qué sintió cuando Lionel Messi lo superó como máximo goleador de la 'albiceleste'.



"Me jodió bastante. Era un titulo que no es cualquier cosa. Uno va por el mundo y dice que es el máximo goleador de la selección argentina", dijo Gabriel Batistuta.

Video: Batistuta habla del récord de goleador argentino

Lionel Messi es el máximo goleador de la selección argentina con 61 goles. En el segundo lugar está Gabriel Batistuta con 54 gritos. Mientras que la tercera casilla la comparten Hernán Crespo y Sergio Agüero, ambos con 35 tantos.