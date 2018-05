Bayern Múnich Foto viral de portero Ulreich que falló fue juzgado, sufrió solo en el Bernabéu y clamó perdón

El arquero del Bayern Múnich Sven Ulreich cometió un error, cercano al blooper, y permitió el gol de Karim Benzema, que le dio el pase a Real Madrid a la final de la Champions League. El portero fue duramente criticado por el mundo entero.



No obstante, nadie se percató del sufrimiento en solitario del portero Ulreich al final del partido. Todos sus compañeros se fueron al vestuario tras la eliminación y se quedó solo ante los miles de fánaticos del club merengue en el Santiago Bernabéu. La foto no tardó en dar la vuelta al mundo.



Ulreich sigue sin explicarse cómo pudo cometer el crucial error que permitió al Real Madrid anotar el segundo gol en el partido de vuelta en la semifinal de la Liga de Campeones.



Con el duelo igualado 1-1 al dar comienzo el segundo tiempo, el defensor Corentin Tolisso, bajo el asedio de Toni Kroos, cedió atrás hacia Ulreich. El portero del Bayern podía llegarle primero al balón antes que Karim Benzema pero se dio cuenta muy tarde que no podía apoderarse del mismo. En cambio, tratar de despejarlo con la pierna pero acabó dejando que se la colara y Benzema definió.

“No tengo palabras para describir cuán decepcionado por la eliminación en la Liga de Campeones. Todos queríamos llegar a la final y dar lo mejor y luego me pasó este innecesario error”, escribió Ulreich en Instagram. "No puedo explicarlo. Lo lamento. Por mi equipo y por ustedes los fanáticos”.



Bayern igualó 2-2 y el Madrid avanzó a su tercera final seguida al ganar 4-3 en el marcador global, luego de la victoria 2-1 en Múnich la semana pasada.



Ulreich, quien no había desentonado al reemplazar al lesionado Manuel Neuer esta temporada, se quedó sentado durante un largo rato en el césped tras el silbatazo final. Los hinchas del Bayern respondieron favorablemente a su mensaje en Instagram.

