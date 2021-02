El dedo acusador. El defensor del Bayern Munich Jerome Boateng fue acusado por la modelo Melissa Howe de haber provocado el suicidio de Kasia Lenhardt, ex pareja del futbolista. La joven de 25 años apareció muerta en su departamento una semana después de haber finalizado su relación con Boateng. El jugador abandonó el Mundial de Clubes tras enterarse la noticia.

Melissa Howe dio una entrevista al diario The Sun y confesó también haber salido con Boateng, a quien describió como alguien manipulador. “No me sorprende que con la forma, como tipos como Jerome se mete mentalmente con las chicas y juegan con sus mentes y emociones, que esto lleve a una locura como lo que pasó”, dijo Howe.

Boateng y Kasia Lenhardt tuvieron una complicada relación y la joven llegó a calificar de ‘demonio’ al alemán. Por ello, Melissa Howe no escatimó en críticas hacia el futbolista que ha tenido varios romances y un fracaso matrimonial.

“Me duele que haya habido una muerte, pero creo que Jerome juega con la vida de estas niñas por mucho tiempo y algo así iba a suceder algún día”, relató. Howe también reveló la obsesión que tuvo el jugador con ella y cómo la engañó para salir, pese a tener pareja.

Melissa dijo que conoció a Boateng en el club Libertine en Londres el 16 de septiembre de 2016 y que él se enamoró de ella y comenzó a enviarle mensajes. Incluso voló desde Alemania para verla en una fiesta el 2 de octubre de ese año. “Era obsesivo conmigo, me daba ‘like’ a cada publicación y me acechaba en las redes sociales. Nunca me acosté con él. Después que me hablara, me enteré que tenía una pareja quien es la madre de uno de sus hijos”, reveló.

“Incluso cuando terminé con Jerome, siguió buscándome, portándose como si fuera soltero. Algo increíble. Yo nunca más volví a hablar con él”, finalizó la modelo.