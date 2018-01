Bayern Munich: Mira el increíble gol de 'rabona' de Arturo Vidal [VIDEO]

Arturo Vidal es un jugador polémico. Lo puedes amar o lo puedes odiar, lo que no se puedes es negar su talento para jugar a la pelota. El volante chileno dejó en claro sus condiciones durante la última práctica de Bayern Munich, donde anotó un golazo como preparación a la fecha 19 de la Bundesliga ante Werder Bremen.



Arturo Vidal demostró que lo suyo no es solo pundonor en el Bayern Munich y lo evidenció con un jugada muy vistosa que la compartió en sus redes sociales y que los hinchas espera algún día pueda hacerla en la Bundesliga.



Al volante de Bayern Munich, no se le ocurrió otra cosa que hacer una 'Rabona' con la que dibujó una curva perfecta para luego colarse dentro de la portería. Arturo Vidal, recibió no solo los aplausos de sus compañeros, sino que además en su cuenta de Instagram también fue felicitado por sus seguidores por esta increíble jugada.



🤴🏽🤴🏽🤴🏽🤴🏽😉😉🇨🇱🇨🇱🇨🇱🇨🇱 Una publicación compartida por Arturo Vidal (@kingarturo23oficial) el Ene 15, 2018 at 6:12 PST

Bayern Munich, es el líder de jugada las primeras 18 fechas de la Bundesliga con 44 puntos, siendo sus más cercanos perseguidores, Leipzig (31 puntos) y Schalke 04 (30 puntos).