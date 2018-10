Bayern Munich vs. AEK Atenas EN VIVO ONLINE con la presencia de James Rodríguez los bávaros buscan asegurar la punta del Grupo E de la Champions League , cuando pisen el estadio OACA Spyros Louis, desde las 11:55 a.m., (hora peruana) qy que también puedes seguir por la señal de ESPN para Latinoamérica.



Bayern Munich vs. AEK Atenas será un duelo inédito para los alemanes que llegan con un polémico James Rodríguez, que pisa el estadio visitante con la estadística de nunca haber perdido en Grecia (3 victorias y 1 empate) por la Champions League.



Bayern Munich vs. AEK Atenas toma a los de Niko Kovac en un retorno al triunfo ante Wolfsburgo por la Bundesliga y ahora sale a cuidar su invicto ante un rival que no ha sumado puntos en este Champions League. James Rodríguez, Robert Lewandwoski y Thomas Müller será las armas más peligrosas del DT bávaro.





Bayern Munich sale a tomar la punta del Grupo E de la Champions League.

Bayern Munich vs. AEK Atenas será un reto para el cuadro griego colero en el Grupo E de la Champions League, pero tercero en la Superliga de Grecia y que Marinos Ouzounidis administra sin estrellas. Un equipo fácil en el papel para los alemanes.



Bayern Munich vs. AEK Atenas: Probables alineaciones



AEK Atenas: Barkas; Bakakis, Lampropoulos, Chygrynskiy, Hult; Galanopoulos, Simoes, Bakasetas, Klonaridis, Mantalos; Ponce.



Bayern Munich: Neuer; Kimmich, Boateng, Süle, Alaba; Thiago, Robben, Müller, Goretzka, James; Lewandowski