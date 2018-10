Bayern Munich vs Ajax EN VIVO EN DIRECTO James Rodríguez FOX SPORTS TV ONLINE Grupo E de Champions League

Bayern Munich vs Ajax EN VIVO EN DIRECTO. 'Bávaros' reciben este martes a 'Los de Ámsterdam' en el Allianz Arena por la segunda fecha del Grupo E de la Champions League. El partido arrancará a las 2:00 p.m. de Perú y Colombia por la señal de Fox Sports para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Bayern Munich vs Ajax vía Internet? Trome.pe. , tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Bayern Munich, que contará con el colombiano James Rodríguez, no viene de la mejor forma al choque con Ajax. Esto tras ceder el liderato de la Bundesliga a Borussia Dortmund. Alemanes no ganan hace 2 partidos en el campeonato doméstico.

HORARIOS EN OTROS PAÍSES



España / 9:00 p.m.

Argentina / 4:00 p.m.

Chile / 4:00 p.m.

Uruguay / 4:00 p.m.

Paraguay / 3:00 p.m.

Bolivia / 3:00 p.m.

Ecuador / 2:00 p.m.

Colombia / 2:00 p.m.

Perú / 2:00 p.m.

México / 2:00 p.m.

Estados Unidos / 3:00 p.m.

De todas formas, Bayern Munich siempre es un equipo de temer, sobre todo en la Champions League, donde ya tienen los 3 puntos de la primera jornada cuando superaron a Benfica en condición de visita.



Pero al frente tendrá a un Ajax que lidera el Grupo E con mejor diferencia de goles tras derrotar al AEK Atenas por 3-0 ante su hinchada. El choque promete.



La última vez que Bayern Munich y Ajax se vieron las caras fue en la fase de grupos de la Champions League del 2004. El partido terminó 2-2 en Holanda.



Bayern Munich vs Ajax: Alineaciones probables



Bayern Munich: Neuer; Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba; Martínez, Sanches, James, Robben; Ribery, Lewandoswski.



Ajax: Onana; Blind, Tagliafico, Schone, Ziyech; Eiting, Mazraoui, De Jong, Huntelaar; Tadic, Neres.