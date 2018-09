Bayern Munich vsBenfica. EN VIVO EN DIRECTO. Alemanes y portugueses se miden en la primera jornada de la fase de Grupos de la Champions League , desde las 2 p.m., (Hora peruana) encuentro del Grupo D que puedes seguir por la señal de ESPN.



Este Bayern Munich vs. Benfica será el punto de partida para los alemanes que buscarán recuperar su autoridad en la Champions League esa que no ejerce desde el 2013 ante sus compatriotas del Borussia Dortmund y romper la maldición de marcharse en las semifinales ante rivales como Real Madrid -en tres ocasiones-, FC Barcelona y el Atlético de Madrid.



El Bayern Munich vs. Benfica será la ocasión perfecta para ver la batuta de Niko Kovac que lidera este nuevo proyecto. A nombres conocidos como Manuel Neuer, James Rodríguez, Jerome Boateng, Thiago Alcantara y Robert Lewandowski, se suman otros como Joshua Kimmich, cada día más importante y Leon Goretzka.



Los portugueses llegan al Bayern Munich vs. Benfica con la sangre en el ojo y prometen a sus hinchada llegar más lejos en la Champiosn League que el Porto que les arrebató el título de Portugal. Hoy líderes en el torneo local esperan encontrar el mejor funcionamiento del mediocampista Luis Afonso 'Pizzi', el extremo Salvio y Gabriel Barbosa, más conocido como 'Gabigol' y que en su momento fue comparado con Neymar.



Bayern Munich vs. Benfica. Posibles alineaciones:



Benfica: Svilar, Almeida, Conti, Jardel, Ribeiro, Pizzi, Semedo, Fernandes, Salvio, Seferovic y Silva.



Bayern Munich: Neuer, Kimmich, Sule, Boateng, Alaba, Thiago, Javi Martínez Robben, Muller, James, Lewandowski.