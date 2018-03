Bayern Munich vs. Besiktas. El Bayern Munich se enfrentará al Besiktas en un partido que solo sería de trámite, pues los bávaros golearon 5-0 a los turcos en el encuentro de ida por Champions League. Con la clasificación en el bolsillo, los alemanes visitarán a su rival sin muchos cambios en la nómina.



El Bayern Munich vs. Besiktas se jugará este miércoles 14 de marzo desde las 12:00m. en el Vodafone Park y será transmitido por Fox Sports para todo Latinoamérica. Pero si estás en España o el resto de Europa también puedes ver el encuentro vía BeIN Sports.

Pero si no puedes verlo en TV, en Trome.pe te traeremos todas las incidencias del Bayern Munich vs. Besiktas desde las jugadas, polémicas, goles. Además tendrás los datos calientitos de ambos equipos y alineaciones previo al encuentro.



Para el Besiktas este será un encuentro muy complicado, ya que tendrá que remontar un difícil 5-0 que se llevó en el partido de ida con el Bayern Munich, siendo una de las seis mayores victorias globales en la historia de la fase final de la Liga de Campeones.



El Bayern Munich ha alcanzado las semifinales de Champions League en seis de las últimas ocho temporadas, mientras que el Besiktas ha perdido sus tres partidos de Liga de Campeones contra el Bayern, por un marcador global de 0-9.



Besiktas, que se encuentra en su primera ronda de eliminación de la Champions League, aspira a ampliar a 12 juegos su racha invicta en casa en competencias europeas.



El Bayern Munich ha avanzado a los cuartos de final de la Champions League en seis años seguidos, pero no ha ganado el título desde el periodo anterior del técnico Jupp Heyncke al frente del club alemán en 2013, cuando guió al equipo a su triple corona.

¿A QUÉ HORA VER BAYERN MUNICH VS. BESIKTAS?



Si no conoces la hora en que se jugará el Bayern Munich vs. Besiktas, a continuación te ponemos los horarios para que chequees de acuerdo al país donde estás en estos momentos. En Lima se transmitirá a las 12:00m.



Argentina / 2:00 p.m.

Colombia / 12:00 p.m.

Chile / 2:00 p.m.

España / 6:00 p.m.

Ecuador / 12:00 p.m.

México / 11:00 p.m.

Perú / 12:00 p.m.

Paraguay / 2:00 p.m.

Uruguay / 2:00 p.m.

Estados Unidos / 12:00 p.m. (Florida)

¿DÓNDE PUEDO VER EL BAYERN MUNICH VS. BESIKTAS?



Si estás en el Perú y parte de Latinoamérica, el Bayern Munich vs. Besiktas se transmitirá EN VIVO vía Fox Sports. Pero si te encuentras en España tienes varias alternativas para poder ver este encuentro de Champions League. Por BeIN Sports, canal de pago que te traerán los detalles del partidazo de infarto que se jugarán ambos equipos.

POSIBLES ALINEACIONES BARCELONA VS. CHELSEA



Besiktas: Fabri, Caner, Pepe, Gökhan Adriano, Medel, Hutchinson, Quaresma, Talisca, Babel y Love.



Bayern Munich: Ulreich, Rafinha, Boateng, Süle, Alaba, Rudy, Martínez, Müller, James Rodríguez, Ribéry y Lewandowski.