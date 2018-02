Bayern Munich vs Besiktas EN VIVO VER EN DIRECTO por ESPN 2 TV ONLINE octavos de final de Champions League

Bayern Munich vs Besiktas EN VIVO EN DIRECTO. El cuadro 'bávaro' recibe este martes a los 'blanquinegros' en el Allianz Arena por octavos de final ida de Champions League. El partido arranca a las 2:45 p.m. de Perú (4:45 p.m. de Chile) por la señal de ESPN 2 para toda Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Bayern Munich vs Besiktas vía Internet? Trompe.pe. , te traerá el minuto a minuto del choque con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas, declaraciones y más.



Bayern Munich vs Besiktas será el encuentro de los sudamericanos por octavos de final ida de Champions League. Arturo Vidal (CHI) y James Rodríguez (COL) vs Gary Medel (CHI) y Vágner Love (BRA), respectivamente. Además de otras grandes figuras mundiales.



Horarios en el resto de países



Perú: 2:45 p.m.

España: 8:45 p.m.

Argentina: 4:45 p.m.

​Colombia: 2:45 p.m.

​Ecuador: 2:45 p.m.

México: 1:45 p.m.

Estados Unidos: 2:45 p.m.

Honduras: 1:45 p.m.

Paraguay: 4:45 p.m.

Uruguay: 4:45 p.m.

Chile: 4:45 p.m.



Bayern Munich y Besiktas jamás se enfrentaron en un partido, por lo que este martes se verán las caras por primera vez. ¿Qué equipo se llevará el triunfo? ¿Bayern se impondrá de local? ¿La visita dará la sorpresa?



¿Cómo llegan Bayern Munich y Besiktas a este duelo? Los alemanes marchan imparables en la Bundesliga. Son líderes del campeonato con 59 puntos, 19 unidades más que el segundo: Borussia Dortmund. Tremendo.



Besiktas, por su parte, vienen de una campaña irregular en la Liga de Turquía. Están en la casilla 4 de la tabla de posiciones con 41 puntos (el primero tiene 46). El su último partido empataron 1-1 frente a Konyaspor de visita.



Bayern Munich vs Besiktas: Alineaciones probables



Bayern Munich: Ulreich, Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba, Martínez, Vidal, James, Ribéry, Müller, Lewandowski.



Besiktas: Fabri, Gonul, Pepe, Vida, Adriano, Medel, Ozyakup, Babel, Quaresma, Talisca, Love.