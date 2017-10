Bayern Munich vs. Celtic EN VIVO se enfrentan hoy martes 31 de octubre en el Celtic Park de Escocia por la clasificación a octavos de final de la Champions League. El Bayern Munich contará entre sus filas con el colombiano James Rodríguez, quien posiblemente sea del arranque en este importante partido que se jugará desde las 2:45pm. vía ESPN. Los alemanes esperan seguir de buena racha tras la vuelta del DT Jupp Heynckes, que le ha devuelto la sonrisa y el camino de la victoria al equipo bávaro



Para el Bayern Munich vs. Celtic, el equipo bávaro no podrá contar con su goleador Robert Lewandowski, pero sí tendrá disponible al francés Kingsley Coman, con lo que esperan sacar un buen resultado que los clasifique a octavos de final de la Champions League.

Lewandowski, de 29 años, tuvo que retirarse el martes pasado en el descanso del partido de Bundesliga del Bayern Munich ante el Leipzig (victoria 2-0) debido a un dolor muscular en el muslo izquierdo.



Debido a su baja, el técnico Jupp Heynckes podría alinear como delantero centro a Thomas Muller, con Arjen Robben y Coman en las bandas. Aunque no se descarta que James Rodríguez sea del arranque en el Bayern Munich vs. Celtic en su visita a Escocia.

Heynckes convocó para el Bayern Munich vs. Celtic al delantero del grupo sub-19 Manuel Wintzheimer, que no ha debutado con el primer equipo



Además de Lewandowski, faltarán al Bayern Munich vs. Celtic los lesionados Manuel Neuer, Thomas Müller y Franck Ribery así como el convaleciente Juan Bernat, que ha empezado a integrarse a los entrenamientos tras recuperarse de una lesión de rodilla.

HORARIOS EN EL MUNDO DEL BAYERN MUNICH VS. CELTIC EN VIVO ONLINE



España: 20:45

Argentina: 16:45

México: 13:45

Colombia: 14:45

Perú: 14:45

Chile: 16:45

Venezuela: 15:15

Los Angeles: 12:45

Nueva York: 15:45

Estados Unidos (Florida) 13:45

El Celtic fue goleado hace unas semanas por el Bayern Munich en fecha de Champions League y el equipo alemán espera también sacar un buen resultado que le permita seguir avanzando en el torneo europeo.



El Grupo B de la Champions League es liderado por el PSG, que goleó al Bayern Munich y motivó a la salida de Carlos Ancelotti.



El Celtic necesita un triunfo urgente ante el Bayern Munich, de lo contrario se despedirá de la Champions League sin pena ni gloria.

POSIBLES ALINEACIONES BAYERN MUNICH VS. CELTIC



Bayern Munich: Ulreich, Kimmich, Boateng, Süle, Alaba, Martínez, Robben, Tolisso, Vidal, James y Coman



Celtic: Gordon, Lustig, Bitton, Boyata, Tierney, Brown, Armstrong, Forrest, Rogic, Sinclair y Dembele