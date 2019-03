Bayern Munich vs Liverpool EN VIVO se enfrentan por los octavos de final de la Champions League

Bayern Múnich vs. Liverpool EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO | ONLINE los 'Panzers' reciben en casa a los 'Reds' en busca de la clasificación a los cuartos de final de la Champions League , en una llave que ha quedado abierta tras el empate sin goles en Anfield. El encuentro que pactó para este miércoles, desde las 3 p.m. (hora peruana), en el estadio Allianz Arena y que puedes seguir por la señal de Fox Sports.



¿Vas a seguir el Bayern Munich vs Liverpool vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. También te traeremos toda la previa del duelo que se jugará en Bavaria.



Este Bayern Múnich vs Liverpool será la gran prueba para el cuadro bávaro y Niko Kovac, espera que Javi Martínez sea el referente de su equipo en el fondo luego de confirmar que su equipo encaja "muchos goles baratos".





Liverpool 0-0 Bayern Munich: resumen

Bayern Múnich vs. Liverpoool | Hora del partido :



14:00 horas en México

15:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

16:00 horas en Venezuela, Bolivia

17:00 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

21:00 horas en España, Italia, Francia, Alemania

23:00 horas en Catar y Arabia Saudita

04:00 horas del jueves en China

05:00 horas del jueves en Japón y Corea del Sur

Los alemanes han recuperado el liderato dela Bundesliga hasta hace pocas fechas en manos de Borussia Dortmund y llegan envalentonados tras anotar 11 tantos (5 en su visita a Borussia Mönchengladbach y seis al Wolfsburgo en Munich). Hoy no contará con Joshua Kimmich, hombre clave para Niko Kovac, tampoco estará por suspensión Thomas Müller y otra baja será el lesionado Arjen Robben. Quien sí está confirmado es Robert Lewadowski, que ha marcado ocho goles en siete partidos de la Champions League.



Los 'Reds' recuperan para este Bayern Munich vs LIverpool recuperará al alma de su defensa, Virgil Van Dijk, suspendido en la ida. Arriaba habrá un verdadero duelo entre el rudo zaguero Virgil Van Dijk y Robert Lewandowski. Arriba Mohamed Salah, Sané y Firmino será la gran preocupación en el Allianz Arena.



Bayern Múnich vs. Liverpool : Probables alineaciones:



Bayern Múnich: Neuer; Rafinha, Boateng, Hümmels, Alaba; Javi Martínez, Thiago, James Rodríguez; Gnabry, Ribery, Lewandowski.



Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson; Henderson, Wijnaldum, Keita; Salah, Mané, Firmino.