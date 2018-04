Bayern Munich vs Real Madrid: día, hora y canal del partido por semifinales de Champios League

Bayern Munich vs Real Madrid es el duelo más esperado de las semifinales de la Champions Legue. Entérate aquí del día, hora y canal del infartante encuentro entre los dirigidos por Zinedine Zidane y el elenco de Jupp Heynckes.



Bayern Munich consiguió su pase a semifinales tras superar al Sevilla al que ganó por 2-1 en el duelo de ida y eliminó tras empatar sin goles, en la vuelta.

En cuartos, la ventaja que había conseguido el Real Madrid en la ida (0-3) no fue suficiente para sellar su pase a semis ante Juventus. Un polémico gol de penal marcado por Cristiano Ronaldo a último minuto fue clave para que llegue a estas instancias.

¿Qué día y dónde se jugará el Bayern Munich vs Real Madrid? El esperado encuentro por semifinales de Champions League se llevará a cabo el miércoles 25 de abril en el Allianz Arena.

¿A qué hora se jugará el Bayern Munich vs Real Madrid? En Perú arrancará a la 1:45 p.m. Mientras que en España irá a las 8:45 p.m. A continuación revisa los horarios en otros países.



Perú 1:45 p.m.

España 8:45 p.m.

México 1:45 p.m.

Colombia 1:45 p.m.

Chile 3:45 p.m.

Argentina 3:45 p.m.

Ecuador 1:45 p.m.

Bolivia 2:45 p.m.

Brasil 3:45 p.m.

Los Ángeles 11:45 a.m.

Nueva York 2:45 p.m.

Venezuela 2:45 p.m.



¿Qué canales transmitirán el Bayern Munich vs Real Madrid? Los encargados de pasar el partido son ESPN 2 para toda Latinoamérica y beIN Sports en España.

¿Vas a seguir el Bayern Munich vs Real Madrid vía Internet? No te olvides que Trome.pe. , tendrá el minuto a minuto del choque con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y reacciones. TODO, absolutamente todo, de este importante duelo clasificatorio de Champions League.