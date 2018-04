Bayern Munich vs. Real Madrid se ha convertido en el clásico de la Champions League. Se han enfrentado 25 veces y en esta oportunidad vuelven a verse las caras en el Allianz Arena por semifinales de la copa más deseada de Europa.



Real Madrid llega a esta etapa de Champions League tras derrotar a la Juventus en un polémico partido de cuartos de final, donde Cristiano Ronaldo le dio el triunfo de penal en el último minuto. En tanto, Bayern Munich aseguró su pase a semifinales al eliminar al Sevilla.



Real Madrid vs. Bayern Munich es el partido que muchos esperaban ver en la final de Champions League, pero el destino les tenía preparado este enfrentamiento y solo uno podrá llegar la última parada previo a coronarse campeón.

Bayern Munich vs. Real Madrid juegan semifinales de Champions League Bayern Munich vs. Real Madrid juegan semifinales de Champions League

Cristiano Ronaldo por encima de todos, autor de siete goles en sus tres últimos partidos ante el Bayern Munich. El portugués es el referente al que se agarra el madridismo después de que haya batido todos los récords goleadores tras marcar en todos los partidos de la presente edición y llegar a un total de doce consecutivos. Con 15 dianas está a dos de un registro que él mismo marcó. Con el hambre de superarse siempre.



Real Madrid, de ganar la Champions League se convertiría en el primer equipo en lograr el campeonato tres veces consecutivas, desde que lo hicieran el Ajax (1971-1973) y el Bayern de Múnich (1974-1976).

Bayern Munich, que ya ha conseguido coronarse campeón de la copa alemana, ahora van por sellar su camino rumbo a un nuevo título con el que podría cerrar con broche de oro una excelente temporada.



Zinedine Zidane ha perdido solo uno de sus seis partidos contra el Bayern Munich combinando sus presencias como jugador y entrenador. Su única derrota frente a los alemanes fue en abril de 2002 en el Olympiastadion (1-2).



Recordemos que el año pasado Real Madrid eliminó al Bayern Munich en cuartos de final con una brillante actuación de Cristiano Ronaldo (5 goles, 6-3 en el global de la eliminatoria).

Cristiano Ronaldo es el goleador de la Champions League. Cristiano Ronaldo es el goleador de la Champions League.

Pero en esta oportunidad James Rodríguez es el as bajo la manga del Bayern Munich y este Real Madrid vs. Bayern significará para el colombiano una especie de venganza contra Zidane, aquel DT madrileño que lo hizo a un lado y lo puso en la lista de los 'no deseados'. Ahora, el mediocampista está dispuesto a demostrar su juego lleno de fantasía y con ese toque que siempre lo caracteriza.

Bayern Munich vs. Real Madrid: Alineaciones probables

​

Bayern Múnich: Ulreich - Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba (o Rafinha) - Javi Martínez - Robben, Müller, James, Ribéry - Lewandowski. Entrenador: Jupp Heynckes.



Real Madrid: Keylor Navas - Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo - Modric, Casemiro, Kroos - Isco - Benzema, Cristiano Ronaldo. Entrenador: Zinedine Zidane (FRA).