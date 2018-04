Bayern Múnich vsSevilla : El cuadro sevillano recibe al equipo bávaro por el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League.



Con miras al Bayern Múnich vs Sevilla, ambos equipos llegan con sensaciones diferentes. El cuadro español con el sabor amargo tras dejarse empatar por Barcelona 2-2, pero con la confianza de haber mostrado un juego efectivo.

Por la otra parte, el equipo alemán goleó 6-0 al Borussia Dortmund, es líder con 17 puntos de ventaja y tiene el título de la Bundesliga casi en el bolsillo.

Día, hora, y canal Tv del Bayern Múnich vs Sevilla:



El partido Bayern Múnich vs Sevilla por los cuartos de Champions League se jugará este martes 3 de abril en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla.



El duelo Bayern Múnich vs Sevilla está pactado para las 1:45 p.m. (hora peruana) y será trasmitido por señal de pago (Movistar Tv, Claro Tv y DirecTv) a través de Fox Sports. En España será transmitido por beIN Sports.

Horarios del Bayern Múnich vs Sevilla por la Champions League:



Perú 1:45 p.m.

España 8:45 p.m.

México 1:45 p.m.

Colombia 1:45 p.m.

Chile 3:45 p.m.

Argentina 3:45 p.m.

Ecuador 1:45 p.m.

Bolivia 2:45 p.m.

Brasil 3:45 p.m.

Los Ángeles 11:45 a.m.

Nueva York 2:45 p.m.

Venezuela 2:45 p.m.



El partido de vuelta del Bayern Múnich vs Sevilla se disputará el próximo miércoles 11 de abril en el Allianz Arena.

