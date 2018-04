Bayern Munich vs. Sevilla EN VIVO DIRECTO TV ONLINE partido vuelta cuartos de final Champions League

Bayern Munich vs. Sevilla EN VIVO EN DIRECTO. Bávaros y españoles definirán este miércoles 11 de abril su pase a semifinales de Champions League. En esta ocasión los alemanes recibirán a su rival en el Allianz Arena de Munich desde la 1:45pm. en lo que promete ser un partidazo. La semana pasada, Bayern ganó 2-1 en el primer partido de ida.



¿Donde ver el Bayern Munich vs Sevilla? Este partido de Champions League podrás verlo a través de ESPN 2 en Perú y todo Latinoamérica. En España lo transmitirá BeIN Sports y Movistar+.



Pero si estás en casa o en el trabajo no olvides conectarte a Trome.pe porque te traermos lo último del Bayern Munich vs Sevilla. Además del minuto a minuto, jugadas, polémicas y todo lo que necesites saber de este partido de vuelta por cuartos de final de la Champions League.

Bayern Munich no podrá contar, para el duelo contra Sevilla, con David Alaba y Arturo Vidal por problemas a la espalda y una lesión a la rodilla, respectivamente. El DT bávaro consideraría a James Rodríguez desde el arranque del partido, una oportunidad que el colombiano se ha ganado con sus buenas actuaciones.



Jupp Heynckes, a pesar de haber salido campeón en la Bundesliga con el Bayern Munich, a cinco fechas de culminar el torneo, ordenó a sus pupilos una celebración discreta debido al partido que enfrentarán este miércoles ante el Sevilla.



Bayern Munich vs. Sevilla: Infografía del partido en el partido final de cuartos de Champions League Bayern Munich vs. Sevilla: Infografía del partido en el partido final de cuartos de Champions League

Esta es la séptima vez consecutiva que Bayern Munich está en cuartos de final de la Champions League, pero no gana el título desde el 2013 y ha sido eliminado por equipos españoles en las últimas cuatro temporadas.



Heynckes sabe que el Sevilla tratará de hacer daño y atacar desde el primer momento, pero indicó que no bajarán la guardia, mucho menos dejarán escapar la oportunidad de llegar a una final de Champions League.



Vincenzo Montella, DT del Sevilla sostuvo que sus jugadores tienen la cabeza puesta en el partido ante Bayern Munich, a pesar de la goleada que recibieron el último fin de semana por parte del Celta (4-0). "Si lo creemos posible, lo podremos hacer".



Bayern Munich vs Sevilla: Alineaciones probables

​

Bayern de Múnich: Ulreich - Rafinha, Humels, Boateng, Kimmich - Martínez (o Thiago), James, Robben, Ribéry - Müller, Lewandowski. Entrenador: Jupp Heynckes (GER)



Sevilla: Sergio Rico - Navas, Mercado, Lenglet, Escudero - N'Zonzi, Banega, Vázquez - Sarabia, Muriel (o Ben Yedder), Correa. Entrenador: Vincenzo Montella (ITA)