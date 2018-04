Bayern Munich vs. Sevilla EN VIVO EN DIRECTO vía Fox Sports por cuartos de final Champions League

Bayern Munich vs. Sevilla EN VIVO. Este martes 3 de abril abren la fecha de cuartos de final de la Champions League. Los sevillanos llegan a este partido de ida completamente confiados y con ganas de seguir avanzando a semifinales del torneo más importante de los clubes de Europa.



Esta es la primera vez que Sevilla y Bayern Munich se enfrentan en cuartos de final de la Champions League y la primera vez que este equipo español llega a esta etapa de la competición europea.



Para este Bayern Munich vs. Sevilla, el equipo bávaro quiere ponerle fin a la 'maldición española', ya que ha sido eliminado por un club español en cada una de las últimas cuatro temporadas de la Liga de Campeones: Real Madrid (2016-17), Atlético Madrid (2015-16), Barcelona (2014-15) y Real Madrid (2013 -14).

La historia y la experiencia juegan a favor del Bayern Munich, dirigido por Jupp Heynckes. Los bávaros disputan sus séptimos cuartos de final consecutivos en la Champions League, mientras que el Sevilla no se ve en esta fase de la competición desde 1958, en la extinta Copa de Europa.



Sin embargo al Bayern Munich no se le da bien jugar en España, donde perdió en sus cinco últimos desplazamientos. Sevilla, en tanto llega con las ganas de seguir obteniendo victorias tras su última hazaña ante el Manchester United, al que dejó fuera de la Champions League.

A QUÉ HORA VER EL SEVILLA VS. BAYERN MUNICH



España: 20:45

Argentina: 15:45

México: 14:45

Colombia: 13:45

Perú: 13:45

Chile: 15:45

Venezuela: 13:15

Los Angeles: 11:45

Nueva York: 14:45

Estados Unidos (Florida) 12:45



¿DÓNDE VER EL SEVILLA VS. BAYERN MUNICH?



Si te encuentras en Perú u otro país de Latinoamérica, puedes conectarte a la señal de Fox Sports. Pero si te encuentras en España, BeIN Sports, Movistar Tv y DirecTV son las alternativas de pago donde podrás disfrutar de este espectacular Bayern Munich vs. Sevilla. ZDF, Sky, TeleClub serán los canales de Alemania que tendrán en sus pantallas este partido de Champions League.



Pero si estás en el trabajo y no puedes ver en TV el Bayern Munich vs. Sevilla, conéctate a Trome.pe donde te traermos MINUTO A MINUTO del partidazo por Champions League. Aquí encontrarás jugadas, goles, polémicas y todo sobre este encuentro.



POSIBLES ALINEACIONES BAYERN MUNICH VS SEVILLA



Sevilla : Sergio Rico - Jesús Navas (o Mercado), Mercado (o Kjaer), Lenglet, Escudero - N'Zonzi, Pizarro - Sarabia, Franco Vázquez, Joaquín Correa - Ben Yedder (o Muriel). DT: Vincenzo Montella (ITA)



Bayern Múnich: Ulreich - Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba - Martínez - Robben, Müller, James, Ribery - Lewandowski. DT: Jupp Heynckes