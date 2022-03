Bayern Múnich vs. Union Berlin EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 27 de la Bundesliga, este sábado 19 de marzo desde las 12:30 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de Star+(Star Plus), Blue To Go Video Everywhere, Sky HD y Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 1. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Bayern Múnich vs. Union Berlin EN VIVO minuto a minuto

Con la misión de alcanzar otro triunfo para acercarse a un nuevo título más de la Bundesliga, Bayern Múnich se verá las caras con Union Berlin, que anda por la parte media de la tabla. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Allianz Arena.

PRIMER TIEMPO

16′ GOOOOOOOOLLLLL DEL BAYERN MÚNICH. Kingsley Coman pone el primero para el puntero de la Bundesliga.

- Inició el partido.

¿A qué hora se juega el Bayern Múnich vs. Union Berlin?

México: 11:30 a.m.

Perú, Colombia y Ecuador: 12:30 p.m.

Bolivia y Venezuela: 1:30 p.m.

Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil: 2:30 p.m.

España: 6:30 p.m.

Bayern Múnich vs. Union Berlin: canales del partido y cómo ver por TV

El Bayern Múnich vs. Union Berlin será uno de los duelos más atractivos de la jornada en la alemana. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Allianz Arena y será transmitido para México por Blue To Go Video Everywhere y Sky HD. En Latinoamérica, la contienda se podrá ver por Star+(Star Plus), mientras que en España, los canales con los derechos son Movistar Laliga, Movistar+ y Movistar Laliga 1.

Bayern Múnich vs. Union Berlin: la previa del partido por Bundesliga

El Bayern Múnich (1° con 60 puntos) recibe al Union Berlín (8° con 38 unidades), con la duda del goleador Robert Lewandowski que ha estado entrenando individualmente por una “leve lesión”, según el club alemán, y con el Borussia Dortmund que se ha situado a solo cuatro puntos de distancia.

El sábado pasado, tras el empate del Bayern ante el Hoffenheim, la distancia con el Dortmund era de diez puntos.

El Dortmund encadenó dos victorias consecutivas en los partidos que tenía pendientes, el de la jornada pasada ante el Arminia Bielefeld y uno aplazado ante el Maguncia. Ahora visita el domingo al Colonia y las victorias, por 1-0 y 1-0, no han sido brillantes pero los resultados se vienen dando, justo en momentos en que el Bayern pasa por una fase de titubeo.

Las bajas de Leon Goretzka y de Alphonso Davies han producido un trastorno en el equipo de Julian Nagelsmann. Sobre todo la ausencia de Davies ha llevado a Nagelsmann y recurrir a un experimento casi constante que no siempre ha funcionado.

Nagelsmann apostaba por variar entre una defensa de cuatro hombres, con Davies como lateral izquierdo, cuando el rival tenía la pelota y con una defensa de tres, cuando el Bayern tenía la posesión y Davies se convertía en extremo y Leroy Sané pasaba a jugar de interior para dejarle espacio.

Sin Davies, Nagelsmann optó por convertir la defensa de tres en la apuesta permanente, incorporando un hombre de ataque. Cuando se pierde la pelota los extremos deben retornar, lo que por una parte no siempre se consigue y por otro lado lleva a un desgaste que repercute en el rendimiento ofensivo.

Además ni Sané ni Kingsley Coman ni Serge Gnabry tienen la velocidad de retorno que tiene Gnabry.

Toda esa constelación ha llevado a que se queden puntos por el camino, a que haya victorias difíciles que dejan dudas y que el equipo no tenga la misma confianza de siempre.

Bayern Múnich vs. Union Berlin: probables alineaciones

Bayern Múnich: Neuer, Nianzou, Upamecano, Hernández, Gnabry, Kimmich, Musiala, Coman, Müller, Sané y Lewandowski. DT: Julian Nagelsmann

Union Berlin: Luthe, Jaeckel, Knoche, Baumgartl, Khedira, Trimmel, Becker, Möhwald, Oczipka, Awoniyi y Michel. DT: Urs Fischer.

