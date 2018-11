Bayern Múnich vsWerder Bremen : EN VIVO ONLINE TV Los bávaros enfrentan a los Lagartos este sábado en el Weserstadion por la fecha 13 de la Bundesliga. Con Claudio Pizarro convocado, Werder Bremen busca una victoria ante Bayern Múnich para meterse entre los primeros de la tabla. (9:30 a.m. hora peruana) (TV: Fox Sports 3 para América)



Claudio Pizarro enfrenta a su exequipo. El atacante peruano fue convocado para el partido Bayern Múnich vs Werder Bremen. Los Lagartos necesitan recuperar terreno luego ser protagonista en las primeras jornadas de la Bundesliga.



Para Claudio Pizarro será un duelo especial el Bayern Múnich vs Werder Bremen. Fue figura en el cuadro bávaro y sumó 87 goles en 224 partidos. Ahora el ídolo del equipo verdiblanco tiene la premisa de seguir anotando luego de 216 encuentros con Werder y 106 tantos. "¡Su hambre de goles todavía no acabó, y nosotros estamos orgullosos de tenerlo!", citó la cuenta oficial de Twitter sobre el Bombardero.



Antes del encuentro Bayern Múnich vs Werder Bremen , los bávaros ocupan el quinto lugar con 21 puntos, tres más que los Lagartos (7°). El club de Pizarro suma tres partidos sin ganar en el torneo alemán. En cambio, la visita goleó 5-1 a Benfica en el último partido por la Champions League.

Bayern Múnich vs Werder Bremen: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV Con Claudio Pizarro por la Bundesliga Claudio Pizarro es el único jugador en la historia de la Bundesliga que ha marcado más de 80 goles en dos clubes (106 para Bremen, 87 para Bayern)

Así el encuentro Bayern Múnich vs Werder Bremen , podría colocar a los verdiblancos en zona de clasificación si logran un triunfo, y por el contrario los bávaros acercarse al líder Borussia Dortmund (30 puntos)



El técnico Niko Kovac confirmó la recuperación de Thiago Alcántara y Kingsley Coman. Ambos entrarían en la lista de convocados y en el bando de suplentes para el Bayern Múnich vs Werder Bremen.

Posibles alineaciones del Werder Bremen vs Bayern Múnich:



Werder Bremen: Pavlenka, Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Augustinsson,Sahin, M. Eggestein, Klaassen, Osako, Kruse y J. Eggestein.

Bayern Múnich : Neuer, Rafinha, Süle, Boateng, Alaba, Kimmich, Robben, Müller, Goretzka, Ribery y Lewandowski.

