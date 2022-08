Bayern Munich vs. Wolfsburgo EN VIVO Star+: se enfrentarán este domingo 14 de agosto a las 10:30 a. m. (hora peruana) por la segunda fecha de la Bundesliga. El partido también será transmitido por ESPN+, Onefootball y Sky HD, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos de los goles, en este minuto a minuto.

Las acciones se desarrollarán Allianz Arena de Múnich, bajo la atenta mirada de un gran número de hinchas. Recordemos que los ‘Bávaros’ ganaron por 6-1 en su debut contra Eintracht Frankfurt; en tanto que los ‘Lobos’ solo lograron igualar 2-2 contra Werder Bremen en la primera jornada.

¿En qué canal ver partido Bayern Munich vs. Wolfsburgo?

Argentina: Star+

Bolivia: Star+

Chile: Star+

Colombia: Star+

Ecuador: Star+

Internacional: Bet365, Onefootball

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: Star+

Perú: Star+

España: #Vamos

Estados Unidos: ESPN+

Uruguay: Star+

Venezuela: Star+

¿A qué hora ver partido Bayern Munich vs. Wolfsburgo?

Estados Unidos – 8.30 a. m. hora de Los Ángeles

México – 10.30 a. m.

Estados Unidos – 10.30 a. m. hora de Texas

Perú – 10.30 a. m.

Ecuador – 10.30 a. m.

Colombia – 10.30 a. m.

Estados Unidos – 11.30 a. m. hora de Miami

Bolivia – 11.30 a. m.

Venezuela – 11.30 a. m.

Chile – 11.30 a. m.

Uruguay – 12.30 p. m.

Paraguay – 12.30 p. m.

Argentina – 12.30 p. m.

Brasil – 12.30 p. m.

Inglaterra – 4.30 p. m.

España – 5.30 p. m.

Italia – 5.30 p. m.

Bayern Munich inició la campaña oficial a todo nivel, de la mano del técnico Julian Nagelsmann, que sigue explotando las mejores cualidades de su plantel. A pesar de la salida de Robert Lewandowski, la escuadra no pierde el ritmo en el ataque, con la presencia de Sadio Mané, quien llegó desde Liverpool.

El senegalés se estrenó en el campeonato alemán con un gol, aunque no es el único que ha destacado en el equipo. Jamal Musiala registra dos anotaciones y Serge Gnabry tiene una celebración, además de una asistencia. La cohesión ha sido efectiva y el estratega desea sostener ese ritmo.

No obstante, los ‘Bávaros’ necesitan hacerse fuertes en defensa, dado que han recibido goles en los dos juegos oficiales del actual curso. Al margen del mencionado duelo con Eintracht Frankfurt, el club superó 5-3 al RB Leipzig, en la Supercopa de Alemania, en el cual sufrieron. ¿Podrán mantener el invicto esta vez?

Por su parte, Wolfsburgo está en camino a encontrar su mejor versión futbolística, luego de vencer a Jena en la DFB-Pokal e igualar con Werder Bremen en el arranque de la Bundesliga. En estas primeras presentaciones, Lukas Nmecha ha mostrado ser el líder en ofensiva, logrando un tanto hasta el momento.

El entrenador Niko Kovac, quien pasó por el Bayern Munich hace poco, trata de afinar su estrategia para robar puntos en esta visita. Josip Brekalo, Omar Marmoush y Mattias Svanberg son otras de las figuras importantes de la actual plantilla de los ‘Lobos’.

Bayern Munich vs. Wolfsburgo: historial de partidos

Desde septiembre del 2017, los partidos Bayern Munich vs. Wolfsburgo se dieron en 10 ocasiones y el balance es totalmente favorable a los ‘Bávaros’: ganaron ocho veces y empataron en dos oportunidades.

14-05-2022: Wolfsburgo 2-2 Bayern Múnich - Bundesliga

17-12-2021: Bayern Múnich 4-0 Wolfsburgo - Bundesliga

17-04-2021: Wolfsburgo 2-3 Bayern Múnich - Bundesliga

16-12-2020: Bayern Múnich 2-1 Wolfsburgo - Bundesliga

27-06-2020: Wolfsburgo 0-4 Bayern Múnich - Bundesliga

21-12-2019: Bayern Múnich 2-0 Wolfsburgo - Bundesliga

09-03-2019: Bayern Múnich 6-0 Wolfsburgo - Bundesliga

20-10-2018: Wolfsburgo 1-3 Bayern Múnich - Bundesliga

17-02-2018: Wolfsburgo 1-2 Bayern Múnich - Bundesliga

22-09-2017: Bayern Múnich 2-2 Wolfsburgo - Bundesliga

Posibles alineaciones del Bayern Munich vs. Wolfsburgo

Bayern Munich: Manuel Neuer; Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Lucas Hernández, Aphonso Davies; Joshua Kimmich, Marcel Sabitzer; Serge Gnabry, Thomas Müller, Jamal Musiala y Sadio Mané.

Wolfsburgo: Koen Casteels; Ridle Baku, Maxence Lacroix, Sebastiaan Bornauw, Micky van de Ven; Max Kruse, Josuha Guilavogui, Maximilian Arnold, Patrick Wimmer; Omar Marmoush y Lukas Nmecha.