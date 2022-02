TUMBAN SU FIESTA. Gianluca Lapadula cumplió 32 años este lunes y mientras desde la selección peruana le enviaron saludos y algunos hinchas le rindieron peculiares homenajes, el presente del goleador es poco claro. El ‘Bambino’ tiene un conflicto con Benevento que lo acusa de presionar para irse y club complicaría su convocatoria para Eliminatorias de marzo.

El jugador está paralizando hasta el 14 de febrero, donde tendría una nueva audiencia sobre el caso que lo enfrenta a Benevento. Esto se generó porque la Junta Arbitral de la Segunda División de Italia, después de escuchar el testimonio del delantero, invitó a las partes a conciliar. El club habría aceptado, pero el ‘Bambino de los Andes’ se mantuvo en su posición.

El representante legal del jugador, Pablo Rodella, acompañará al artillero a esta nueva audiencia. El abogado exigirá las pruebas del club que demuestren la ‘presión’ del jugador y su negativa a jugar contra Monza. En caso de ganar en esta instancia, el atacante deberá ser reincorporado inmediatamente al primer equipo, pero ese no sería el esperado final feliz.

Gianluca Lapadula tiene 5 goles con camiseta de la selección peruana. (Foto: AFP)

Gianluca Lapadula sería ‘banqueado’ por Caserta

Aquí viene el primero de los problemas. Pues tras la reincorporación de Gianluca Lapadula, el delantero podría entrenar con el equipo, pero no tiene garantizado jugar. La decisión pasaría por el entrenador Fabio Caserta y este, según medios italianos, ha roto comunicación con el goleador de la selección peruana.

Gianluca Lapadula tiene 10 goles en la presente temporada de la Serie B. (Foto: Benevento)

Benevento no necesitará dar explicaciones sobre el porqué el ítalo-peruano no juega ningún partido y ni siquiera va a la banca de suplentes. Es decir, el delantero solo podría entrenarse, más no tener competitividad perjudicando su performance de cara a la doble fecha de Eliminatorias Qatar 2020 de marzo.

¿Por qué Benevento impediría llamado de Gianluca Lapadula?

En este momento, según medios italianos, Gianluca Lapadula realiza prácticas ligeras y un entrenamiento individual, lejos del primer equipo. Sus labores principalmente son de gimnasio y acondicionamiento físico. En los primeros días de marzo, el delantero ya estaría listo para trabajar a la par del resto.

Lapadula sufrió la lesión en la nariz luego del partido contra Colombia en Barranquilla

En caso de perder el conflicto con el jugador, Benevento podría negarse a cederlo a la selección peruana, argumentando que se está poniendo en riesgo la salud de su futbolista. Hay que recordar que una de las razones que tuvo el comando técnico de la ‘Blanquirroja’ para no tomarlo en cuenta ante Ecuador fue evitar alguna complicación con la desviación de su tabique nasal.

De no solucionar esta complicación médica, en marzo la FPF y Benevento entrarían en un verdadero conlficto que finalmente sería resuelto por la FIFA, generando un ambiente de tensión en la ‘Blanquirroja’ y en Gianluca Lapadula. El ‘9′ es inamovible en el esquema de Ricardo Gareca y será pieza clave ante Uruguay y Paraguay.Por ahora, el horizonte para el ‘Bambino de los Andes’, tiene muy poca luz.