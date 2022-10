En busca del pase a los octavos de final, Benfica se enfrentará a Juventus por la quinta jornada de la fase de grupos de la Champions League 2022-23. El partido que se dará entre equipos europeos este martes 25 de octubre podrá ser seguido en el Minuto a Minuto AQUÍ.

Benfica vs. Juventus EN VIVO: Minuto a minuto

PRIMER TIEMPO

- Salen los equipos al campo de juego.

Benfica vs. Juventus EN VIVO: Nota previa

Un gigante de Europa afronta esta jornada con una situación muy diferente: la Juventus de Turín. El cuadro italiano es uno de los colistas del grupo H con tres derrotas en cuatro encuentros.

Benfica vs. Juventus: horarios en el mundo

Perú – 14:00

Colombia – 14:00

Ecuador – 14:00

México – 14:00

Venezuela – 15:00

Bolivia – 16:00

Chile – 16:00

Argentina – 16:00

Uruguay – 16:00

Paraguay – 16:00

España - 21:00 horas

La Juventus buscará relanzar su campaña continental en casa del Benfica, aunque no será una tarea sencilla dentro del equipo que está liderado por el PSG

El entrenador Massimiliano Allegri afirmó el martes querer asegurar la tercera posición, que clasifica a Europa League: “Solo disponemos de un resultado, por el momento no estamos ni eliminados de la Champions League ni clasificados para la Europa League”.

Benfica vs. Juventus: canal de TV y Online

El partido de Benfica vs. Juventus podrá ser visto por más de un medio de habla hispana. En el caso de Latinoamérica, la señal oficial la tendrá ESPN4 y por vía Streaming con Star Plus. Por otro lado, para México estará HBO Max y con España será Movistar Plus.

“Sabemos que los octavos de final no dependen de nosotros, Benfica es dueño de su destino aunque pierda mañana”, agregó el DT de Juventus.

Cabe destacar que, con una victoria, los italianos mantendrían todavía una pequeña opción para clasificar a octavos de final en Liga de Campeones, sin embargo, Benfica tienes la opciones más grandes.

“No contamos, tenemos que hacer un buen partido. La situación es muy clara. La Juventus necesita dos victorias para pasar, necesitamos un punto. Todo el mundo lo sabe, pero tenemos que estar concentrados en los 90 minutos”, aclaró Roger Schmidt en conferencia de prensa.

Benfica vs. Juventus: alineaciones probables

Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Silva, Otamendi, Grimaldo; Fernández, Luís; Mário, Rafa, Neres; Ramos.

Juventus: Zczesny; Danilo, Bonucci, Rugani; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic.