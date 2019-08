Bengoechea sobre renovación de Kevin Quevedo en Alianza Lima: "Entiendo que todo el mundo quiera ganar dinero" [VIDEO]

La renovación de Kevin Quevedo (22 años) con Alianza Lima sigue siendo una incógnita. El habilidoso jugador tiene contrato hasta fin de año y aún no llega a un acuerdo económico con el cuadro victoriano. Del tema, opinó su técnico, Pablo Bengoechea. Mira el video.



"Hay un tema importante que es lo económico, es difícil decirle que se quede cuando tiene buenas ofertas en otros lugares. En este caso me imagino que Kevin pensará en lo mejor para él. Como entrenador me gustaría que se quede y tener la suerte de dirigirlo mucho tiempo, pero entiendo que todo el mundo quiere ganar dinero", señaló el uruguayo.



"Es un jugador con muchísimas condiciones que imagino que no tiene techo pero siempre va a depender de él. No se puede medir porque es un jugador que tiene mucha fantasía, es muy bueno físicamente. Tiene un futuro muy alentador", valoró.

Video: Declaraciones de Bengoechea

Por otro lado, Pablo Bengoechea se refirió al llamado de Kevin Quevedo a la selección peruana. "Cuando arrancó la semana, el día martes, empezó a trabajar, ya sabía que iba a jugar. El viernes, que se enteró que fue convocado, fue un motivo de mucha alegría. Ojalá tenga la suerte de aprovechar la oportunidad que Gareca le da".