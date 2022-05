Uno de los mejores delantero de la temporada contó el motivo por el que decidió realizar un disparo complicado en un partido decisivo. Karim Benzema reconoció que cuando la presión es mayor más se motiva para asumir riesgos como el lanzamiento a lo ‘Panenka’ de un penalti que, posteriormente, fue decisivo en semifinales de la Champions League del Real Madrid vs. Manchester City.

El Real Madrid era inferior al City en el Etihad y perdía 4-2 ante el equipo de Pep Guardiola en el partido de ida por la Liga de Campeones. Sin embargo, tras una mano de Laporte, el árbitro principal dispuso un penalti y Benzema sorprendió a todos con un lanzamiento que, desveló, llevaba tiempo entrenando.

“Llevaba mucho tiempo practicando el ‘Panenka’ y solo esperaba el momento adecuado. En un partido como el de Mánchester, en el que hay mucha presión, pero ese tipo de presión es la que te permite hacer gestos como ese, al mejor para mí”, aseguró en declaraciones a RMC Sports.

Benzema había fallado dos penaltis en LaLiga, un hecho que no le condicionó para marcar un tanto clave para el acceso del Real Madrid a la final de la ‘Champions’ del 28 de mayo en París ante el Liverpool.

“Si no tiras los penaltis está claro que no los vas a fallar. Coloqué el balón en el suelo y supe que lo iba a tirar a lo ‘Panenka’. No tenía otra cosa en la cabeza, sólo lanzarlo de ese modo”, afirmó.

El delantero galo tuvo la oportunidad de disparar desde los doce pasos nuevamente, pero fue durante el partido de vuelta en el estadio Santiago Bernabéu. Karim Benzema marcó en el tiempo extra el gol que les dio el pase a la final a los de la ‘Casa Blanca’.