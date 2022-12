Antes del partido contra Marruecos, medios internacionales señalaron que Karim Benzema podía volver a Francia para cerrar el Mundial. Pese a marcharse de la concentración por una lesión, el delantero nunca fue reemplazado y todavía aparece en la lista oficial de la selección en Qatar 2022. Entonces, a lo largo del certamen, surgió la posibilidad del retorno, una vez recuperado de la molestia que le marginó.

MIRA TAMBIÉN: Alerta total: Francia reportó tercer jugador enfermo y hacen de todo para evitar propagación antes de la final

Sin embargo, luego de vencer al representativo africano para obtener el boleto para la final de la Copa del Mundo, se conocieron más versiones con relación al potencial regreso del ‘9′. Es más, Didier Deschamps, en la conferencia de prensa, fue consultado con relación a ese asunto y la reacción del director técnico dejó claro qué piensan en la interna.

¿Qué dijo Deschamps sobre Benzema?

El seleccionador galo ha sido tajante cada vez que se mencionó el caso de Benzema. “No sé quién ha dicho que podría volver… Me encargo de 24 jugadores aquí”, dijo el pasado 29 de noviembre. Hace unas horas, tras confirmar el partido frente a Argentina, el técnico volvió a mostrarse incómodo por las preguntas al respecto.

En ese sentido, Deschamps parece haber zanjado todo con la siguiente réplica en la sala de prensa: “No pienso responder, siguiente pregunta”, manifestó. Una vez más, el DT tomando distancia de Karim, uno de los hombres en los que volvió a confiar a lo largo del proceso de clasificación para Qatar 2022.

Benzema y Deschamps. (Foto: AFP)

La posición de Benzema

De acuerdo con información de Mundo Deportivo y Relevo, el ‘Gato’ ha tomado nota de cada una de las palabras del estratega galo. Entonces, el artillero de Real Madrid prefiere mantenerse al margen y ha tomado la decisión de no asistir a la definición de la Copa del Mundo de este domingo en el estadio Icónico de Lusail.

Encima, hay molestia del lado del futbolista de 34 años porque desde que se marchó del cuadro nacional no recibió ninguna llamada por parte de la Federación de Fútbol. Así las cosas, el jugador considera que el presidente Noel Le Graet no le han respaldado. En contraste, sus compañeros sí se manifestaron con mensajes en redes sociales o en privado.

Benzema a Catar, luz verde de Real Madrid

A su vez, el diario AS señala que, si Karim quiere desplazarse hasta Catar, el club merengue no pondrá trabas para que lo haga. Asimismo, el periódico español menciona que el rol de goleador en el Argentina vs. Francia sería como uno de los aficionados que ingresen al coloso que albergará el partido más esperado de la competición.

MIRA TAMBIÉN: Kylian Mbappé envía un mensaje de consuelo a Hakimi: “Hiciste historia”

Eso sí, Benzema tendría un papel protagónico en la celebración, pues al seguir inscrito en la nómina de ‘Les Bleus’, puede recibir la medalla de campeón, en caso los europeos se queden con el triunfo. En todo caso, la última palabra la tendrá el deportista, quien no estaría cómodo con las manifestaciones de Deschamps.

Benzema tiene permiso de Real Madrid. (Foto: AFP)