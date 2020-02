Beto da Silva, ex jugador de Deportivo La Coruña, ha decidido tomar en sus manos la riendas de su carrera y tras su viaje a México, ha logrado desvincularse de Tigres para poder firmar tres temporadas por Alianza Lima que ha decidido comprar el 50 por ciento del pase del jugador.

Beto da Silva informó a su círculo más cercano que este martes llega a Lima para pasar los exámenes médicos y ponerse a las ordenes de Pablo Bengoechea que ha recomendado que se contrate al jugador por tres temporadas y pueda mostrar su mejor versión en la Copa Libertadores.

El ex Deportivo La Coruña, no tendría ningún inconveniente en poder debutar con Alianza Lima, este mismo fin de semana ante Carlos A. Mannucci, pues llega en perfecta forma física. El delantero de 23 años vuelve al fútbol peruano después de cinco años jugando en el extranjero y donde no ha podido consolidarse. Hoy el objetivo del peruano- brasileño es regresar a la selección peruana pensando en la Copa América 20202 y las Eliminatorias Qatar 2022.

Con la llegada de Beto da Silva, Pablo Bengoechea cierra el tema de incorporaciones en Alianza Lima que sostenía una oferta con Kevin Quevedo, pero de la cual ha desistido al no llegar a ningún acuerdo con las demandas presentadas por sus representantes.

La presentación de Beto da Silva sería este miércoles y no se descarta que pueda viajar junto al equipo a Trujillo donde Alianza Lima enfrenta en calidad de visita a Carlos A. Manunucci.