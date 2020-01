No lo podía ocultar más. A pocas horas del inicio del la Liga 1, el entrenador de Alianza Lima, Pablo Bengoechea, ha revelado que Beto da Silva sería el último refuerzo del cuadro victoriano para este 2020, pensado claramente en los objetivos de los blanquiazules puesto en la Copa Libertadores.

Pablo Bengoechea ha confirmado que él mismo se ha encargado de convencer al delantero en regresar al fútbol peruano. “Hemos hablado con él (Da Silva) en las últimas horas, va a estar llegando a Lima el fin de semana y en las próximas horas se va a llevar al papel todo lo que se ha hablado. Estamos muy contentos, siempre se habló de la posibilidad que viniera, lamentablemente para nuestros intereses no se podía concretar", contó el DT de Alianza Lima.

El estratega de Alianza Lima, trató de ser cauto en que el tema aun no esta cerrado y que todo depende de la firma del jugador. "Ahora hay muchas más posibilidades, cuando llegue a Lima se va a terminar de negociar, estamos muy conformes e ilusionados con su posible llegada”, aseguró el entrenador que espera hacerlo brillar en la Copa Libertadores 2020.

Para Pablo Bengoechea, Beto da Silva llegaría como primera opción en el ataque victoriano. “Para nosotros es un muy buen refuerzo, ojalá encuentre la tranquilidad y la continuidad que desea. Pasamos a tener muy buenos delanteros con muchas variantes si se termina de concretar la operación”, señaló el charrúa

Sobre el plantel para mañana ante Alianza Universidad en el inicio del torneo se mostró confiado: “Están todos bien, creemos que se ha formado un buen plantel, Alianza está ordenado, es un plantel que está muy bien compensado”.

Finalmente, no esquivó el tema Kevin Quevedo que cerrado con la llegada de Da silva. “No tengo ni idea cómo están las negociaciones con Quevedo, sé lo mismo del año pasado. Sé que la temporada pasada tuvo seis meses de conversaciones, no llegó a un acuerdo, el club sabe mi pensamiento sobre él, no tengo información”.