Beto da Silva: Delantero empezó a entrenar con este equipo mexicano | VIDEO | FOTOS 

Beto da Silva sorprendió a sus seguidores que esperaban verlo esta temporada defendiendo la casaquilla de Alianza Lima o Sporting Cristal. Finalmente, el delantero aceptó la oferta de Tigres de México y se suma a la legión de jugadores peruanos en la Liga MX.



Beto da Silva , con 21 años, busca regresar a la selección peruana y por eso no pensó dos veces en aceptar la oferta de Tigres que en su momento quiso a Paolo Guerrero y desde hoy empezó a trabajar con sus nuevos compañeros en la UANL. El club de Nueva León, protagonistas de la Liga MX, ha hecho un contrato de dos temperada con el delantero nacional.



Alianza Lima intentó fichar a Beto da Silva, pero los blanquiazules no pudieron competir con uno de los equipos más solventes de la Liga MX. Tampoco lo pudo hacer Sporting Cristal que también tuvo diálogo con el ex jugador cervecero.

Beto Da Silva hoy entrenó con Tigres, y se fue de Zuazua junto a Sosa (Vía @RegioAguirre ) pic.twitter.com/h70cE4RDF5 — ADN AZTECA OFICIAL (@adnazteca) 4 de septiembre de 2018

Beto da Silva es el segundo elemento peruano que se suma esta temporada a la Liga MX, después de la llegada de Edison Flores, que fue fichado por Monarcas Morelia por 3 millones de dólares.