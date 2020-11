NO LE CREEN. Beto da Silva se mostró bastante sentido por el descenso de Alianza Lima a la Liga 2 tras su derrota con Sport Huancayo. No obstante, hinchas de la blanquiazul consideran que futbolista no se esforzó lo suficiente para ayudar a su equipo.

En redes sociales, el nombre del futbolista se volvió tendencia. Beto Da Silva es tildado de hipócrita e incluso algunos hinchas afirman que el delantero estuvo más ocupado en atender su relación con la modelo Ivana Yturbe que dando todo de sí en la cancha.

“Ascues y Beto da Silva llorando por el descenso de Alianza es lo más hipócrita que he visto hoy” afirma un hincha que se siente bastante mortificado por el descenso de su equipo a la liga 2. Incluso, algunos consideran que a “Beto no le salían las lágrimas”.

“Increíble que le paguen 15 mil dólares al mes a Beto da Silva para que vea desde la banca como nos vamos a la baja con casi debutantes en la cancha y Ascues jugando 50 minutos lesionado”, son otros de los comentarios que critican el desempeño del delantero.

Ay, Beto da Silva. Tú mismo elegiste ese camino. pic.twitter.com/iqvulVasbZ — Martin Hidalgo (@martinhidalgo) November 28, 2020

Alberto Rodríguez y Beto Da Silva dejaron de ser futbolistas profesionales hace tiempo, ellos son ESTAFADORES PROFESIONALES.



Lastimosamente, Alianza Lima se da cuenta de eso justo hoy. — Josué ✊❤🇵🇪 (@Josue14470) November 29, 2020

Ivana Yturbe cuando se entera que Beto Da Silva tiene 3 años de contrato con Alianza Lima y que tiene que jugar en segunda. pic.twitter.com/tUSRi2m3bW — RNLD21 (@RNLD21) November 28, 2020

Enfocan a Beto Da Silva y ni siquiera le salen las lagrimas JAJAJA — Ricardo Guerra Vásquez (@ricardoguerrab) November 28, 2020