El caso de Beto Da Silva es uno especial dentro del fútbol peruano. Un futbolista con condiciones pero que, debido a lesiones e irregularidad, no ha podido consolidarse en ningún equipo, pese a haber estado en varios clubes importantes como el PSV, Gremio o Deportivo La Coruña.

El paradero del jugador de 24 años para este 2022 es aún incierto ya que, al parecer, no entra en los planes ni de Alianza Lima ni de la Universidad César Vallejo, club en el que jugó 20 partidos en el 2021 y donde anotó 2 goles.

Universidad César Vallejo:

Luis Gálvez, gerente deportivo de César Vallejo, prácticamente cerró la posibilidad de que Da Silva siga en el cuadro ‘poeta’. “Beto pertenece a Alianza Lima. Vemos muy difícil que pueda venir acá porque nosotros también ya hemos cerrado la plantilla”, señaló en diálogo con Ovación.

Alianza Lima:

Beto Da Silva tiene contrato con Alianza Lima, por lo que tendría que presentarse en Matute al inicio de la pretemporada. No obstante, no es claro si en tienda íntima desean contar con el atacante. En similar situación se encuentra Gabriel Achilier, defensa ecuatoriano que fue prestado en 2020 y, pese a que debería volver, no habría ánimos en La Victoria de tenerlo en el plantel.

En los próximos días se deberá definir si Da Silva se queda en Alianza Lima o es prestado a algún otro equipo. En tanto, el jugador manifestó en su momento que le gustaría volver al cuadro íntimo y jugar con Jefferson Farfán.