Beto da Silva sorprendió a todos al no aparecer en la lista de convocados de César Vallejo para el duelo contra Deportivo Municipal por la jornada 3 de Liga 1 en el Estadio Monumental de Ate. ¿Se lesionó en la previa del encuentro? Mira el video. ¡Baja en los ‘poetas’!

A poco del cotejo por el campeonato nacional, César Vallejo publicó su nómina oficial sin Beto da Silva, algo que llamó la atención, pues no se conocía alguna lesión del delantero nacional. Esto por ello que en GOLPERÚ tocaron el tema y zanjaron la duda.

“Beto da Silva no fue considerado por Chemo porque en los últimos días presentó un fuerte resfrío. Y no lo ha tenido en cuenta para no complicarlo”, contó Ana Lucía Rodríguez, periodista del canal oficial de Liga 1.

Beto da Silva no apareció en César Vallejo y GOLPERÚ reveló el motivo antes del partido

Como se sabe, el mayor problema de Beto da Silva son sus constantes lesiones. Esta situación no le permitió ser protagonista en los diferentes clubes donde estuvo. El jugador se apoya con la ciencia para superar este mal.

Beto da Silva ya tuvo minutos con César Vallejo, institución al que llegó tras descender con Alianza Lima. En la anterior jornada se metió jugadón, pero luego cometió increíble ‘blooper’ que lo hizo viral en las redes sociales.

Beto da Silva cometió 'blooper' y se molestó con compañero de César Vallejo (GOLPERÚ)

