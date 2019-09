Beto da Silva reconoció estos 'errores' en su primer contacto con la prensa española | VIDEO | FOTOS

Beto da Silva , flamante refuerzo de Deportivo La Coruña , ha tenido su primer contacto con la prensa española y ante ella ha asumido "algunos errores" cometidos en el inicio de su carrera y siente que esta es la oportunidad para que consolidar su carrera en Europa.



La prensa española cuestionó el declive en la ascendente carrera de Beto da Silva antes de llegar Deportivo La Coruña. "Debuté en Perú muy joven, a los 16 años, todo pasó muy pronto, el proceso de selección, tuve altos y bajos, algunos errores que cometí en mi carrera, algunas decisiones", dijo el delantero.



Asimismo, Beto da Silva no desaprovechó la ocasión para motivar a los hinchas de su nuevo club. "Ahora tengo una nueva oportunidad aquí en Deportivo La Coruña para estar en la cima nuevamente y la voy a aprovechar con todas mis fuerzas", señaló el nuevo jugador blanquiazul.





Tigres de México prestó a Beto da Silva por una temporada y el peruano reconoció que no dudó dos veces en firmar por el cuadro español. "No dude un minuto, cuando me dijeron solo tenía ganas de viajar ya y empezar a entrenar. Yo estoy al cien por ciento físicamente y listo para jugar donde desee el entrenador", finalizó.