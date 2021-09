Beto Da Silva anotó en el empate 2-2 entre la Universidad San Martín y Sport Boys. Este gol, no solo significó romper una racha de dos años y medio sin marcar, sino también sirvió para renacer la esperanza de ver su mejor versión y para que siga luchando por su sueño de volver a ponerse la blanquirroja.

“Mi objetivo principal es volver a la selección”, sentencia el atacante nacional en conversación con el programa ‘Las Voces del Fútbol”.

Por otro lado, ‘Betoto’ elogió al delantero de Alianza Lima, Jefferson Farfán. Recalcó que, pese a que su carta pase le pertenece al club íntimo, no está seguro si llegará a jugar al lado de la ‘Foquita’, aunque es un deseo que guarda dentro de sí.

“Tengo contrato con Alianza Lima, pero aún falta mucho para ver eso. Se han reforzado bien y tienen una buena delantera. ¿Quién no quiere jugar con Jefferson Farfán? Es un crack y tiene mucha historia en el futbol peruano. Te facilita mucho el juego. Es una pieza fundamental para la selección peruana”, manifestó.

Beto Da Silva: “Tengo mucho que dar”

Da Silva destacó la importancia del gol marcado a Sport Boys. “Fue un partido importante en lo anímico y mental. Desde que llegue “Chemo” supo llevarme y darme confianza. Cada vez se va a ver una mejor versión de mí, tengo mucho que dar”, indicó.

“Cuando me lesioné en el partido ante Cristal la frustración fue muy grande, pero sabía que me iba a recuperar pronto. Es fundamental la confianza que te pueda dar un técnico y “Chemo” me la está dando. Todo el equipo está a muerte con él”, agregó.

Beto Da Silva: todos sus goles en el fútbol profesional

Beto Da Silva volvió al gol luego de 2 años y medio de sequía. El delantero peruano anotó en el empate 2-2 de Universidad César Vallejo con Sport Boys, sacándose la sal de una carrera irregular y definida por serias lesiones que no le dejaron exponer su mejor fútbol.

Con 24 años y luego de jugar en Sporting Cristal, PSV Jong, Gremio, Argentinos Juniors, Tigres, Lobos BUAP, Deportivo La Coruña, Alianza Lima y ahora la Universidad César Vallejo, ‘Betoto’ ha anotado 16 dianas en su carrera. Mira aquí a detalle todos sus goles en el fútbol profesional.

