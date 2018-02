Daniel Peredo: Beto Ortiz anuncia imágenes del último partido del periodista y lo tildan de "morboso"

El periodista Beto Ortiz anunció en su cuenta de Twitter que su programa transmitirá imágenes exclusivas del último partido de Daniel Peredo. El hecho indignó a usuarios de redes sociales quienes tildaron de "morboso" al conductor.



"Imágenes exclusivas del último partido de Daniel Peredo captadas por las cámaras de seguridad. Esta noche a las 10 en Beto A Saber. @atvpe", escribió Beto Ortiz en su cuenta de Twitter. La publicación se viralizó debido a las críticas de los usuarios de Twitter.



"¿Qué necesidad tienes para exponer eso?. Más respeto a la familia, solo les interesa el morbo y el raiting, explotando la muerte de Daniel. No esperaba menos de ti", son algunos de los comentarios que recibe Beto Ortiz en Twitter tras su publicación.



El periodista no responde a las múltiples críticas. Los usuarios en redes sociales consideran que el actuar de Beto Ortiz solo responde a ráting. Las redes sociales no dudan en mostrarle su rechazo al conductor de "Beto a saber".



El narrador de Movistar Deportes, Daniel Peredo, murió la tarde del último lunes en la Clínica San Felipe a los 48 años. Según se conoce, el comentarista ingresó esta mañana al centro médico porque se sentía mal tras jugar una 'pichanga' y terminó perdiendo la vida de un paro cardíaco.

Daniel Peredo: Juan Manuel 'Loco' Vargas le dio el último adiós al periodista deportivo