Binacional ganó 2-1 a Sao Paulo en Juliaca por la primera fecha de la Copa Libertadores y dejó una anécdota entre la estrella brasileña Dani Alves y el peruano Ángel Ojeda. No se achicó.

Dani Alves intentó intimidar a Ángel Ojeda pero el jugador de Binacional no se quedó callado. El brasileño no quería que lo toquen y encima mentó la madre.

“Me dijo deja de joder y me mentó la madre en castellano. Le respondí que no me joda y lo mandé a la mier... En la cancha no hay nombres, no tengo por qué respetarlo. En la cancha todos somos lo mismo”, dijo Ángel Ojeda tras el triunfo 2-1 de Binacional ante Sao Paulo.

Binacional: Dani Alves intentó intimidar a Ángel Ojeda (Video: Alan Mayta) (Trome)

“Se incomodó por qué no quería que lo toque, pero uno no tiene que respetar nombres ni nada, esto es fútbol. Cada uno tiene su estilo de juego. Le incomodó a Dani Alves que lo esté marcando muy seguido, muy pegado”, agregó Ojeda.

Dani Alves le pidió a Ojeda que no lo toque y le mentó la madre pero recibió esta respuesta

