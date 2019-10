Cae granizo y jugadores huyen del campo de juego en pleno partido Binacional vs Alianza Universidad

Binacional vs Alianza Universidad : Los jugadores de ambos equipos sufrieron los estragos de clima tras la caída de granizo en pleno partido en el estadio Guillermo Briceño Rosamedina de Juliaca por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1.



Sobre el final del primer tiempo del duelo Binacional vs Alianza Universidad, cayó granizo y los futbolistas salieron corriendo del campo de juego para ponerse a salvo.



Pese al mal momento que les hizo pasar el clima con la caída de granizo, el partido pudo continuar y se reanudó con el inicio del segundo tiempo.



Finalmente, en los últimos 45 minutos Binacional no tuvo piedad y le marcó siete goles a Alianza Universidad para sellar una apabullante goleada.

Mira el momento de la caída de granizo y la reacción de los jugadores:

Binacional vs Alianza Universidad: Cae granizo en pleno partido y jugadores huyen del campo de juego (Video: Gol Perú)

