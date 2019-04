Binacional vs Independiente EN VIVO rompen fuego en la Copa Sudamericana 2019 

Binacional vs. Independiente EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | puneños se enfrentan este miércoles por la Copa Sudamericana 2019. El partido está programado para las 7.30 p.m. en el Estadio Libertadores de América en Argentina y lo puedes seguir por la señal de DirecTv para esta parte del continente.



¿Vas a seguir el Binacional vs Independiente vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Los puneños afrontan este Binacional vs Independiente motivados tras vencer el pasado sábado a Universitario de Deportes por 4-2, por la séptima jornada del Torneo Apertura del fútbol incaico y espera tener un buen debut ante los 'Diablos Rojos'.

.

El Rey de Copas afronta este Binacional vs Independiente con sus últimos galardones como los títulos de la Copa Sudamericana en dos ocasiones (2010 y 2017), y en el papel son los favoritos frente al campeón de la Copa Perú 2017.



Los 'Diablos Rojos' contarán con el apoyo de 52,000 hinchas incondicionales de Ariel Holan que podrá su mejor once para hacerse de los primeros tres puntos en la Copa Sudamericana.

En la última jornada vencieron 2-1 al Vélez Sarsfield y esta cerca de conseguir un nuevo boleto a la Copa Sudamericana 2020.



Binacional vs Independiente: Posibles Alineaciones



Independiente: Campaña, Silva, Brítez, Bustos, Franco, Pérez, Hernández, Sánchez, Romero, Pizzini y Domínguez.



Binacional: Sotillo, Reyes, Kambou, Pérez, Fernández, Millán, Aubert, Tello, Polar, Rodríguez y Zeta.