Binacional vs Independiente EN VIVO en duelo clave por la Copa Sudamericana    

Binacional vs Independiente EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE El equipo sensación del fútbol peruano recibe este miércoles a los 'Diablos rojos' con la intensión avanzar ala siguiente ronda de la Copa Sudamericana. El duelo pactado en el estadio Monumental dela UNSA, a las 7:30 p.m., (hora peruana) puedes seguirlo por la señal DirecTV Sports para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Binacional vs Independiente vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Los puneños llegan a este Binacional vs Independiente con la rebeldía de darle vuelta al 4-1 que recibieron en el partido de ida en Argentina. Un triunfo por más de tres goles es lo que necesita el 'Bi' para avanzar directamente a la segunda fase de la Copa Sudamericana.



Javier Arce, técnico de los locales propone para este Binacional vs Independiente un equipo ofensivo donde la manija la tendrá el colombiano Donald Millán y la punta de lanza será el delantero boliviano Fernando Rodríguez.



Ariel Holan sabe las complicaciones que significará este Binacional vs Independiente a jugarse a 2 335 metros de altura. El estratega argentino decidió entrenar con los suyos en Santa Cruz de la Sierra, (Bolivia ) y desde allí llegar hasta Arequipa



"Es un desafío jugar en la altura, se necesita de gente de experiencia que sepa lo que es jugar ahí", señaló el zaguero argentino Guillermo Burdisso.



Binacional vs Independiente: Posibles alineaciones

​

Binacional: Michael Sotillo - Ángel Pérez, Eder Fernández, Hervé Kambou, Jeickson Reyes - Donald Millán, Yorkman Tello, Diego Carabaño, Edson Aubert, Andy Polar - Fernando Rodríguez. DT: Javier Arce.



Independiente: Martín Campaña - Fabricio Bustos, Emanuel Brítez, Guillermo Burdisso, Gastón Silva - Pablo Pérez, Francisco Silva, Pablo Hernández, Fernando Gaibor - Cecilio Domínguez y Silvio Romero. DT: Ariel Holan.