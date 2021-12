El ídolo de Boca Juniors, Carlos Tévez, brindó una entrevista para TyC Sports, en la cual habló sobre el buen momento futbolístico de River Plate y la irregularidad del equipo de sus amores.

Para el ‘Apache’ , River Plate juega mejor, sin embargo, recordó que Boca Juniors, pese a nos mostrar su mejor fútbol, sigue ganando títulos.

“Sería muy malo de mi parte no decir que River juega mejor que Boca, pero no nos olvidemos que éste es el mejor River de la historia y Boca sigue ganando campeonatos ”, señaló Tévez.

“En la época dorada nuestra, River no ganaba campeonatos como nosotros ahora. Hay diferencias. Boca no tiene una idea clara hace mucho tiempo pero sigue ganando campeonatos. Obvio que la gente quiere la Libertadores, se hace muy difícil, y a medida que va pasando el tiempo todavía más difícil”, añadió.

Tévez: “No creo que regrese, tampoco es que quiera”

Tévez descartó volver a vestir la camiseta de Boca Juniors, incluso, mencionó que no es algo que quisiera hacer pues sigue pensando que su decisión de alejarse del fútbol fue la correcta.

“No creo, ya estoy afuera. Tampoco es que quiero eh, no cambió nada de la decisión que tomé hace 6 meses, no cambió mi pensamiento. Vi el partido del miércoles, estaba tranquilo y no sentía que tenía que estar ahí, lo disfruté como hincha. Doy gracias que ganamos en los penales por mis excompañeros”, sostuvo.

Finalmente, el también exjugador del Manchester United se refirió al famoso episodio en que Juan Román Riquelme bajó a todos los jugadores del bus para llevarlos de vuelta al vestuario a darles una charla tras una mala jornada.

“Si yo estaba, no bajaba del micro, le decía que venga él y nos felicite arriba del micro, que era lo más correcto. ¿Por qué tendríamos que bajar todos? Los jugadores bajaron y listo, después no sé que pasó en el vestuario. Si yo estaba no bajaba, eso seguro, encima la calentura de perder un partido... el que fue jugador sabe que no le gusta perder ni a la bolita”, sentenció.