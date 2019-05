Boca Juniors clasificó a semifinales de la Copa de la Superliga ante Vélez Sarsfield de Luis Abram |VIDEO

Vélez Sarsfield , con Luis Abram , no pudo clasificar a las semifinales de la Copa de la Superliga de Argentina, tras una dramática tanda de penales frente a Boca Juniors en 'La Bombonera'.



Incesante fue el duelo entre los xeneizes y Vélez Sarsfield con actividad en ambas áreas, por lo que Luis Abram, en su momento, tuvo que detener en distintas ocasiones a Mauro Zárate, Carlos Tevez y también al al colombiano Sebastián Villa y salió airosos en todas las oportunidades que se le exigió.



El peruano también fue a buscar el cabezazo en cada pelota parada, pero no tuvo oportunidad ante la defensa de Boca Juniors que no encontraba los camino para romper el empate y parecía que todo se definiría en los penales. También tuvo que detener Luis Abram a Christian Benedetto y consiguió que el 'Pipa' no se haga presente en el marcador.

Tanda de penales Boca Juniors vs Vélez Sarsfield

Finalizado el encuentro, en el tiempo reglamentario, todo quedó a la suerte de los penales y allí Braian Cufré cometió el único error para los de Liniers y que le puso en bandeja las semifinales a los xeneizes.