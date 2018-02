Boca Juniors denuncia a Alianza Lima y amenaza con tomar medidas por precio de entradas para sus hinchas

Alianza Lima enfrenta a Boca Juniors en el Estadio Nacional por la fase de grupos de la Copa Libertadores y ya se calentó la previa. Los blanquiazules pusieron un precio a las entradas para los hinchas visitantes y motivó el rechazo de la directiva xeneizes.



Christian Gribaudo, secretario general de Boca Juniors, manifestó su rechazo por el alto precio de las entradas para la visita (S/. 420 soles o $ 120 dólares para la tribuna de occidente norte)



"Estamos tratando de comunicarnos con el club Alianza Lima antes de tomar una decisión. Con algún directivo, con la persona a cargo, el gerente general o con quién sea para poder hablar sobre el valor de la entrada y la cantidad de hinchas", dijo Christian Gribaudo a modo de reclamo previo al duelo Alianza Lima vs Boca Juniors.



El directivo de Boca Juniors agregó que si no logran comunicarse con algún dirigente de Alianza Lima, informará al presidente xeneize, Daniel Angelici, para tomar medidas al respecto.



"Todavía nadie contestó el teléfono. No hemos tenido éxito. No han contestado. Vamos a mandar un mail, quizás nos contestan más rápido que el teléfono, hay varias formas de comunicarnos", agregó el directivo.



"Hay un valor fijado por el club. No estamos de acuerdo con este precio. Eso queremos hablar con Alianza Lima. Nosotros tenemos que cuidar a nuestra gente. No pueden viajar a Perú y pagar cualquier precio de una entrada, eso es ilógico para nosotros", manifestó Christian Gribaudo en declaraciones a al programa 'Fútbol como cancha' de RPP.

Por lo pronto, Boca Juniors podría ser reciproco en las condiciones establecidas por Alianza Lima, el club local, y podría poner altos precios y un numero mínimo de hinchas para la revancha en la Bombonera.



Gribaudo, además consideró que el precio de las entradas debió comunicarse previamente de club a club y ello no ha ocurrido.



"Esperamos que el partido sea una fiesta y que puedan estar ambas hinchadas y para eso tiene que haber un precio accesible", finalizó.

Precio de las entradas para el Alianza Lima vs Boca Juniors:

Populares sur y norte: S/. 50 soles

Oriente lateral: S/. 120 soles

Oriente central: S/. 160 soles

Oriente preferencial: S/. 180 soles

Occidente visita: S/. 420 soles

Occidente lateral: S/. 240 soles

Occidente central: S/. 260 soles

